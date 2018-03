Directorul general al Kaufland România: „Am găsit în R. Moldova un climat de afaceri onest și receptiv”

Climatul de afaceri din Moldova este onest și receptiv, iar autoritățile sunt deschise și tratează cu atenție investitorii străini, cât și locali. Aprecierea a fost dată de către directorul general al companiei Kaufland România, Marco Hößl, într-un interviu pentru Mold-street.com.



”În decursul ultimilor ani, am tot urmărit piața din Republica Moldova și pot să spun că în prezent are un Guvern activ și deschis pentru mediul de afaceri, fapt care are legătură directă cu Acordul de Asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană, ceea ce implică racordarea legislației țării la acquis-ul comunitar. Acest lucru ne oferă atât nouă, cât și altor investitori străini, un cadru legislativ sigur, prin crearea unui mediu benefic activității întreprinzătorului străin, care să-i ofere facilități la fel de favorabile ca și celui autohton, prin promovarea unui climat investițional echitabil, transparent și previzibil”, a spus reprezentantului Kaufland.

Vorbind despre sprijinul pe care îl oferă statul pentru companii, directorul general al companiei Kaufland România a declarat că în Republica Moldova a întreprinderea a fost tratată drept investitor strategic al țării.





”Am găsit aici un climat de afaceri onest și receptiv, în cadrul căruia am beneficiat de o susținere profesionistă în privința planurilor noastre de expansiune. O asemenea atitudine ne face să investim cu încredere în această țară. Pentru noi, ca și pentru orice investitor mare, este crucial să ai încredere în stabilitatea și predictibilitatea unei piețe în care să vrei să operezi”, a explicat Marco Hößl.

Acesta a mai spus că a fost plăcut surprins să descopere că la nivel de Prim-ministru activează o platformă de comunicare care asigură dialogul direct între mediul de afaceri și instituțiile publice. ”Așa am înțeles că o serie de probleme nu doar că pot fi direct aduse la cunoștința autorităților, dar pot fi dezbătute într-un mod transparent”, a conchis directorul general al Kaufland România.

Kaufland este una dintre cele mai mari companii de comerț cu amănuntul din Europa, cu peste 1250 de magazine în șapte țări.

Aceasta intenționează să investească peste 100 de milioane de euro în primii trei ani de activitate în Republica Moldova. Totodată, vor fi create cel puțin 1000 de locuri de muncă în următorii 5 ani. În același timp, în viitor compania planifică să investească 30-50 de milioane de euro anual.



Timpul.md