Directorul unei instituții de învățământ acuză Pro TV Chișinău de minciună și manipulare

”Sunt extrem de dezamăgită pe ”puterea a IV-a” care poate face oamenii să se simtă prost! Transmit Imagini de scandal pentru persoane care muncesc și culmea!- de laudă cu cele ”dezgolite frumos”! Am înțeles un lucru – le pasă lor de necazurile noastre până ”la stele”! Și eu care credeam că au mai rămas în țara jurnaliști inteligenți!”, mai scrie Daniela Vacarciuc.

”La 30 august o jurnalistă de la PRO TV Chișinău insista să vorbesc despre salariile profesorilor. Eram deja acasă, la 19.00 urma să merg într-o vizită, așa că domnișoara a venit în fața casei mele. Am vorbit despre lipsa de profesori în școală, precizând că, la cerințele comunității față de un profesor, salariul este prea mic. Deci, menționam faptul că munca unui profesor nu presupune doar lecția de 45 minute, ci o implicare enormă, care îi face pe cei mai mulți să abandoneze activitatea didactică. Azi, la 12 septembrie mă pomenesc cu imaginea mea pusă pe plângerea unui profesor, arătându-mi bijuteriile!”, a scris Daniela Vacarciuc.

Actualitate 12 Septembrie 2018, ora: 09:22

Din editia print

