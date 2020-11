Discuții la nivel înalt. Uniunea Europeană s-ar putea extinde în perioada următoare

De asemenea, pe 21 iulie 2020, liderii UE au convenit asupra bugetului pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027: 1.824,3 miliarde euro. Combinând cadrul financiar multianual (1.074,3 miliarde euro) şi un efort de redresare, cunoscut sub denumirea Next Generation EU (750 de miliarde euro), pachetul îşi propune să ajute UE să se refacă după pandemia de COVID-19 şi să sprijine investiţiile în tranziţia verde şi cea digitală, mai scrie sursa citată.

11 Noiembrie 2020, ora: 08:03

Jupiter si Pluto sunt pe cale sa se intalneasca pentru a treia si ultima oara in acest an. Marte urmeaza sa intre si el in miscare directa. Fanii filmului “Stapanul inelelor” inteleg foarte bine. Mai salveaza putin situatia Luna aflata inca in Fecioara, apoi in Balanta, aducand putin...