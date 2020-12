Discursul integral al Președintelui ales Maia Sandu la protestul împotriva alianței criminale Dodon+Șor

„Dragi cetățeni,

au trecut doar 3 săptămâni de când s-a încheiat campania electorală. Campanie în care noi toți, împreună, am luptat împotriva minciunii, dezbinării, hoțiilor. Împreună am luptat pentru a le reda dreptul oamenilor la o viață normală, la un stat al tuturor, la o țară în care să ai încredere în ziua de mâine. Am luptat pentru a scăpa de hoții de la guvernare, care sărăcesc oamenii, care ne fac de rușine peste tot în lume, care ne alungă tinerii de acasă.

Răbdarea noastră este iarăși pusă la încercare. Supărat că nu a reușit să amăgească oamenii și de data aceasta, Igor Dodon încearcă să dea foc la țară, încearcă să provoace haos, să ne țină în izolare internațională, să facă viața oamenilor și mai grea. Așa încearcă să se răzbune pe oameni pentru că nu l-au votat. Așa încearcă să se țină de putere.

Această majoritate PSRM-ȘOR este formată din deputați care au participat la furtul miliardului, care au reușit să se vândă de trei ori pe perioada unui mandat, din deputați care slujesc lui Dodon, nu poporului. Această majoritate adoptă în grabă legi cu încălcarea tuturor normelor, cu încălcarea Constituției, legi împotriva cetățenilor. Legile adoptate de ei în aceste zile reprezintă un risc pentru securitatea statului. Aceste legi vin să reducă din puterea președintelui, ca să nu putem lupta împotriva corupției. Aceste legi pun în pericol bugetul statului. Aceste legi sunt pentru ca ei să-și poată proteja, perpetua schemele de corupție în continuare. Această majoritate parlamentară este o rușine.

Acest dezmăț trebuie oprit. Singurul lucru prin care putem opri acest atac asupra cetățenilor sunt alegerile parlamentare anticipate. Cea mai scurtă cale spre alegeri anticipate este demisia Guvernului. Demisia!

Suntem nevoiți să ieșim iarăși în stradă. Și mai grav este că suntem nevoiți să ieșim în stradă pe timp de pandemie. Suntem nevoiți să ieșim în stradă din cauza unor infractori, care în loc să stea la pușcărie, stau în Parlament.

Noi am demonstrat că ne pasă de țară și de soarta noastră. Am ieșit în stradă ani la rând, în lupta noastră împotriva hoților și ei nu ne vor opri aici. Vom merge până la capăt!”