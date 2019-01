Disneyland-ul moldovenesc, sau 7 motive să mergi în această iarnă la Orheiland

Un fotograf profesionist a avut nevoie la Orheiland de ajutorul pazei pentru ași convinge copilul să meargă acasă, după 4 ore de distracții și plimbare. Alexandru Kiriak a fotografiat Orheiland-ul de noapte de la înălțime, iar pozele ilustrează o atmosferă parcă desprinsă din povești.



Totuși, ce ar putea să facă părinții și copiii la Orheiland în mijlocul iernii ? Noi am găsit cel puțin 7 motive:



OrheiLand găzduiește în această iarnă cel mai mare Târg de Crăciun al țării. Căsuța lui Moș Crăciun, decorată cu cele mai frumoase iluminații, tarabe cu tot felul de bunătăți la preţ redus, în spiritul celor mai frumoase târguri de Crăciun europene; Și, apropo, este singurul Târg de Crăciun, probabil din toată Europa, care încă mai este deschis și primește vizitatori. Astfel, toți cei care își doresc să continue sărbătorile de iarnă o pot face fără griji la OrheiLand, unde vor fi întâmpinați cu plăcere. Târgul de Crăciun va fi deschis până la jumătatea lunii februarie. Mai este timp, dar nu lăsa pentru ultimul moment; Doar la OrheiLand poți viziona reprezentanții de circ gratuit. Zilnic, actorii bucură spectatorii cu câte două reprezentații, care durează o oră; O altă bijuterie a OrheiLandului este patinoarul de 800 de metri pătrați, fiind cel mai mare din țară. Patinoarul este deschis zilnic, între orele 10.00 și 22.00, iar accesul este gratuit. La inaugurarea patinoarului a fost organizat și un show de excepție, prezentat de cei mai buni dansatori profesioniști pe gheață din Ucraina. Renumitele concerte de vară de la OrheiLand continuă și pe timp de iarnă. Vedeta parcului din această iarnă a fost renumitul interpret rus Stas Mihailov, care a adunat la inaugurarea Târgului de Crăciun zeci de mii de oameni. Zdob și Zdub, 3rei Sud-Est, Verka Serdiuchka, sunt doar o parte din vedetele care au încântat publicul la OrheiLand, iar organizatorii dau asigurări că surprizele abia încep; Bineînțeles, spiritul iernii este cel mai mult apreciat de copii. Iată de ce, administrația OrheiLand s-a gândit în mod special la ei, instalând 7 tipuri de tobogane, dintre care două spirale gigante și una pentru micuți cu săniuțe. De asemenea, aici îi atrage pe cei mici și un adevărat DisneyLand cu trenuț pentru copii, carusele și, în premieră în Republica Moldova, o distracție de tip american numită „Dracon”; Tunul de zăpadă este o altă premieră pentru Moldova și o nouă achiziție a administrației OrheiLand. Acesta a fost procurat pentru ca la Târgul de Crăciun să fie mereu zăpadă, amplificând astfel senzația sărbătorilor de iarnă. Acesta poate produce non-stop fulgii atât de îndrăgiți de copii.

Am prezentat doar 7 motive pentru că e o cifră magică, la fel ca povestea de iarnă de la OrheiLand. Dar cu siguranță sunt mai multe. Aici nu am pomenit nimic despre vedeta Târgului de Crăciun – bradul de peste 20 de metri, luminile și ghirlandele multicolore care te fac să-ți amintești de cele mai frumoase capitale europene, pârtiile bine amenajate, etc. Însă, ceea ce te poate surprinde cel mai mult, este că totul aici este gratuit. Iar dacă locuiești departe de Orhei, tot nu este un motiv să nu vii la OrheiLand, pentru că administrația s-a gândit și la asta. Astfel, deja de o săptămână zilnic, toți cei care doresc să se bucure de atracțiile și de Târgul de Crăciun din Orhei beneficiază de transport gratuit din orice localitate a țării. Te poți înregistra pentru excursia gratuită în magazinul social „Merișor” din localitatea ta.

Ce motiv ca să nu mergi la OrheiLand mai ai?