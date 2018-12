Divinurile moldoveneşti vor putea obţine Indicație Geografică Protejată

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Carnea are un rol foarte important în alimentație, dar tot mai multe persoane aleg să renunțe la ea. Înainte să faci asta, ar trebui să știi ce se petrece în organismul tău când iei această decizie.

În anumite perioade din an avem parte de ceea ce oamenii numesc „ploaie de stele”. La sfârşitul fiecărui an, spectacolul de pe cer este încheiat de curentul de meteori Geminide.

În conformitate cu Planul strategic de acțiuni din cadrul Proiectului Erasmus+ CBHE “Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au...

La acelaşi seminar, președintele Asociației Producătorilor de Divin și Brandy de Moldova, Constantin Olaru, a comunicat că anul trecut trei întreprinderi au demarat procesul de maturare a distilatelor respectând condițiile IGP, iar în acest an alte două au urmat exemplul. „Intenționăm să facem cupaje din aceste distilate, astfel încât în anul următor primele divinuri cu IGP să fie puse în vânzare într-o versiune nouă, care presupune și o calitate mai înaltă”.

Experții consideră că produsul select, cu tradiție și istorie de peste un secol, are nevoie de o promovare mai intensă, dar și de implementarea dispozițiilor prevăzute în „Caietul de sarcini pentru fabricarea băuturii cu Indicație Geografică Protejată Divin”.

Directorul Oficiul Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin, a specificat în cadrul evenimentului că divinul din Republica Moldova are o calitate ireproșabilă și poate concura cu produsele similare din regiunile vitivinicole mondiale. „Producerea băuturii cu Indicație Geografică Protejată „Divin”, urmată de o mai bună promovare pe piața internă, dar și în afara țării, ar contribui la relansarea acestui produs select. Calitatea înaltă a produselor vitivincole din Republica Moldova, inclusiv a divinurilor, este garantată de Indicația Geografică Protejată (IGP). În prezent, IGP-urile constituie circa 12% din suprafețele de viță-de-vie, o cifră semnificativă, în condițiile în care prima recoltă a fost valorificată în anul 2015, iar anual înregistrăm o creștere de 20-25%. Ne bucură faptul că mai multe distilerii s-au lansat în producerea divinului cu Indicație Geografică Protejată, iar noi vom continua să stimulăm producerea acestei băuturi nobile sub însemnul calității – IGP”, a opinat Arpentin.

