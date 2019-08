Divizarea moldovenilor și balenele media românești eșuate pe Bâc

Cum pot dormi liniștiți cei care dau, dar și cei care încasează, sute de mii de euro din bani publici ai contribuabililor români pentru păstrarea în perfuzii a celor două cadavre media, TVR Moldova și Radio Chișinău. Am fost membru al echipei fondatoare, care a readus, după 72 de ani de tăcere, radioul public din România la Chișinău. Scopul era clar, promovarea românismului în stânga Prutului. Am arborat cu colegii tricolorul românesc pe clădirea ultracentrală a radioului în care s-au investit, doar pentru deschidere, 1,5 milioane de euro, ne-am bătut cu cărămida în piept cum vom răsturna cu cracii în sus propaganda rusească de pe Bâc. Un an mai târziu, niciunul dintre cei care aveau un plan concret pentru a face asta nu se mai regăsea pe ștatele de salarii ale postului.



Rezultatul e vizibil. Parcurgeți acum știrile de pe site-ul RC sau TVR MD, urmăriți producțiile locale și cred că vă veți întreba, la fel ca mine, ce rol mai are existența acestor două eșecuri media în actuala formulă. Cu vreo două notabile excepții, singura marcă pe care o lasă aceste pârțuri jurnalistice în peisajul media local este o dungă maronie în dosul clasamentelor de audiență, concurând cu Gurinel TV și Radio Șanț.

Într-o zi în care a apărut declarația Maiei Sandu că posibilitatea Unirii cu România este un subiect care divizează republica de lângă Moldova, cele două orificii media dau știri despre un Ferrari înmatriculat în RM și modul în care cercetătorii australieni vor să salveze balenele în pericol de dispariție. Sperăm că nu așa cum sunt salvate balenele media eșuate la Chișinău. Irosind bani publici românești pentru nimic.



