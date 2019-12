Dnevnik: Bulgaria, Grecia, România și Ungaria s-au angajat să-şi furnizeze reciproc gaz natural

Vanessa Youness a fost arestată preventiv duminică pentru 30 de zile alături de Gelu Oltean, fostul șef al Serviciului secret al Ministerului de Interne, sub acuzația de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, Youness, Oltean și un cetățean britanic sunt acuzați că organizau...

Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, la 8 ani si 6 luni de inchisoare in cazul Colectiv.

Orice femeie merită dragostea sinceră a unui bărbat care să o aprecieze şi să o iubească pentru ceea ce este. Indiferent de etapele prin care aceasta trece sau de dificultăţile pe care le întâmpină, ea are nevoie de sprijin şi suport. Orice bărbat care îşi doreşte...

Academia Română propune o modificare de substanță a Legii Educației Naționale, care să devină „stabilă și să cuprindă mai mult principii decât date concrete”, dar până atunci cel mai for de cercetare al României propune o serie de măsuri...

Joi, la Bruxelles, reprezentanții acestora au semnat un Memorandum de înțelegere privind realizarea Coridorului vertical de gaze. Părțile semnatare ale documentul sunt operatorii de sisteme de transport a gazelor din Bulgaria, Grecia, România și Ungaria, respectiv Bulgartransgaz EAD, DESFA SA, TRANSGAZ SA, FGSZ Ltd, precum și compania de proiect ICGI, care implementează proiectul pentru interconectarea dintre Grecia și Bulgaria (IGB). Statele se angajează să dezvolte și să promoveze atât proiectele-cheie de interconectare transfrontalieră, identificate de Comisia Europeană ca fiind de „interes comun”, cât și orice alte proiecte care contribuie la realizarea coridorului.

