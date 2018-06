O contabilă a cheltuit 12 mii de lei într-o singură săptămână, cu speranța că va câștiga „Milioane pentru Moldova”.

Peste zece mii de moldoveni au câștigat sute, mii, ori chiar milioane de lei, participând la jocul „Milioane pentru Moldova” organizat de Loteria Națională în ultimii șase ani. Unii dintre ei s-au lăsat în voia norocului, iar alții - jucători constanți - creează adevărate strategii, pentru a ghici combinația de numere câștigătoare.

Loteria Națională a Moldovei (LNM) organizează jocul „Milioane pentru Moldova” din anul 2012. De atunci și până în prezent, unii câştigători s-au ales cu sume considerabile de bani.

Regulile jocului





Pentru a intra în jocul „Milioane pentru Moldova”, doritorii trimit un SMS la numărul scurt 7575. Mesajul trebuie să conțină șase numere de la 1 la 36, alese de către jucător. La același număr, pot fi expediate și mesaje fără conținut. În acest caz, sistemul de joc generează o combinație de numere, care apoi este expediată jucătorului. Același lucru e valabil și pentru mesajele greșite sau incomplete.

Mesajele sunt recepționate la orice oră, pe parcursul unei săptămâni. Iar extragerea are loc în fiecare seară de duminică, când se încheie ciclul de joc, și este realizată cu ajutorul unei turbosuflante în care sunt introduse 36 de bile de diferite culori, pe care sunt inscripționate numere de la 1 la 36. Mecanismul turbosuflantei alege aleatoriu șase bile, care formează combinația câștigătoare.

Potrivit Veronicăi Pulbere, vicedirectorul LNM, fiecare extragere este monitorizată de o comisie specială, numită Comisia de validare a extragerii. Membrii acesteia verifică cele 36 de bile și turbosuflanta, pentru a se asigura că acestea corespund parametrilor stabiliți de producător și funcționează corect. „Din comisie fac parte două persoane din rândul funcționarilor din cadrul autorităților publice centrale și o persoană din rândul jucătorilor înregistrați în baza noastră de date. Suntem foarte deschiși cu jucătorii noștri. Oricine dorește poate veni să asiste la extragere, în limita spațiului disponibil”, susține Veronica Pulbere. În cadrul extragerii la care am participat şi noi, din comisie au făcut parte reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice și Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Bilele se cântăresc și se măsoară

După fiecare extragere, cele 36 de bile sunt plasate într-o servietă, care se sigilează și apoi se desigilează la următorul joc. De fiecare dată, înainte de a fi introduse în turbosuflantă, bilele sunt cântărite și măsurate de către membrii comisiei. Diametrul unei bile trebuie să fie de 49-51 de milimetri, iar greutatea - între 11,3 și 12, 8 grame. Se verifică neapărat și dacă acestea se magnetizează. Dacă o bilă nu se încadrează în parametrii menționați, este scoasă din joc, fiind înlocuită cu alta nouă.

După acest control, bilele se pun în turbosuflantă și începe extragerea la întâmplare a celor șase numere. Apoi combinațiile câștigătoare sunt introduse într-un program computerizat. Astfel, câștigătorii primesc automat mesaje, prin care sunt anunțați ce sumă le revine. Totodată, sunt rugați să telefoneze la Loteria Națională, pentru a-și confirma identitatea și câștigul. Fiecare extragere poate fi urmărită pe site-ul www.lnm.md.





Cum funcționează Loteria Moldovei

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea jocului „Milioane pentru Moldova”, fondul de câștiguri este alcătuit din banii adunați în urma expedierii mesajelor de către jucători.

„De exemplu, acum câteva săptămâni, s-au expediat 6843 de mesaje, care constituie, în același timp, bilete de loterie. Costul unui SMS este de 8 lei. Astfel, înmulțind numărul biletelor la această cifră obținem 54 744 de lei. Jumătate din această sumă, adică 27 372 de lei, este transferată în fondul de câștiguri. Suma este distribuită pe categorii, conform regulamentului. Câștigul se stabilește în funcție de câte numere din cele extrase coincid cu cele din combinația expediată de jucător, precum și în funcție de numărul câștigătorilor din categoria respectivă. Din categoria I fac parte cei la care coincid toate cele șase numere, din categoria II - cei la care coincid cinci numere din șase, iar din cea de-a treia categorie – cei care au ghicit patru numere”, explică Veronica Pulbere.

Celelalte 50% din banii acumulați din mesajele jucătorilor sunt utilizate de LNM, pentru a acoperi cheltuielile ce ţin de organizarea jocului, adică chiria birourilor, salariile angajaților, procurarea rechizitelor de birou, achitarea mesajelor bulk (mesaj informativ standard transmis de LNM cu privire la joc) și comisionul pentru operatorii de telefonie mobilă.

Milionari pe nepusă masă

În cei șase ani de existență a jocului „Milioane pentru Moldova”, doar doi moldoveni au reușit să ghicească toate cele șase numere și să intre în posesia marelui premiu. Astfel, la extragerea din 2 martie 2014, un jucător s-a ales cu 1 801 533 de lei - cea mai mare sumă câștigată vreodată în cadrul loteriei. Un alt participant a câștigat 1 387 234 de lei în aprilie 2017 . „LNM nu lucrează cu bani cash și toți câștigătorii își ridică banii de la bancă”, susține Veronica Pulbere. Ea adaugă că, din iulie 2017, câștigurile nu se impozitează.

Cristina Beleniuc are 21 de ani, este studentă și a câștigat peste zece mii de lei la loto, în luna februarie a acestui an. Recunoaște că a expediat un mesaj din fugă, la sugestia colegilor săi de cămin. „A fost un fel de pariu între noi, ca să vedem cine-i mai norocos. Mă aflam în microbuz, spre casă, și am expediat șase cifre la nimereală”, povestește tânăra, care a intuit cinci numere corecte din șase.

Puțin mai târziu, când a fost anunțată printr-un mesaj că este câștigătoare la categoria II și că va pune în buzunar zece mii de lei, i s-a părut o glumă. „Nu-mi venea să cred pur și simplu. Am luat legătura cu cei de la Loteria Moldovei, am mers la ei, am completat niște cereri pentru a-mi face transferul și, în câteva zile, am primit banii”, menționează studenta norocoasă.

Femeia care a expediat 1200 de mesaje

Dacă unii moldoveni mizează pe intuiție și speră la noroc, alții apelează la rațiune și la strategii. Maria, contabilă de profesie, nu crede în hazard și vrea să fie cu un pas înaintea întâmplării. În fiecare săptămână, această femeie transmite mesaje cu sute de combinații de cifre și pune în aplicare tot felul de scheme pentru a câștiga un joc dominat aparent de voia sorții.

„Joc regulat de trei ani și nu joc la noroc. Bilele au culori diferite. Respectiv, dacă la o extragere s-au nimerit mai multe bile de aceeași culoare, la următoarea extragere, probabilitatea ca tot aceleași bile să fie selectate de turbosuflantă este mult mai mică. Mi-am făcut un program special, care îmi arată ce combinații câștigătoare, au fost recent și asta mă ajută să vin cu alte combinații. Vă spun sigur că numărul 27 va fi printre cele câștigătoare în viitorul apropiat”, consideră Maria.

În consecință, ea a fost câștigătoare la categoria II de câteva ori. Pentru a-și mări șansele de câștig, Maria nu expediază un mesaj sau două, nici câteva zeci, ci sute! „Practic, ca să câștigi, trebuie să trimiți vreo 500-600 de SMS-uri pe săptămână. Odată am expediat 1 200 de mesaje, pentru care am plătit 12 000 de lei. Dar n-am să mă las până când nu voi câștiga șase din șase”, exclamă femeia, care nu-și dă numele adevărat, întrucât vrea să-și păstreze pasiunea în secret. „Părinții nu m-ar înțelege. În percepția oamenilor mai în vârstă, asemenea activitate pare o dependență”, mărturisește jucătoarea la loto.





„Mi-aș dori să am o echipă”

Cea mai mare sumă pe care a câștigat-o Maria, intrând în jocul „Milioane pentru Moldova”, a fost de 38 000 de lei. „Dacă e să calculez, mai mulți bani am pierdut decât am câștigat, dar asta s-a întâmplat pentru că am jucat naiv. Nu trebuie să jucați naiv”, este sfatul jucătoarei. „Visul meu este să trimit vreo 2 000 de SMS-uri pe săptămână. Mi-aș dori să am o echipă care să investească în povestea asta, iar eu să vin cu strategia de joc și să câștigăm”, speră femeia.

Totuși, cei mai mulți jucători nu sunt atât de înflăcărați ca Maria. Acum câteva săptămâni, de exemplu, câștigătorul unui premiu în valoare de peste zece mii de lei a fost Anatol Anisim. „Am expediat trei mesaje, dintre care două conțineau combinațiile mele de numere, iar cel de-al treilea l-am lăsat gol pentru ca sistemul să genereze o combinație. Anume aceasta a fost câștigătoare”, spune bărbatul. El mărturisește că s-a bucurat mult, când a aflat că-și va umple buzunarul cu zece mii de lei, mai ales că „pentru bani găsești tot timpul întrebuințare”.