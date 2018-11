Doar ne imaginăm sau chiar telefoanele noastre rămân mai repede fără baterie? Testul care ne arată adevărul

„Bateria telefonului te va ține o zi întreagă" - oare mai crede cineva această promisiune a producătorilor, în condițiile în care tehnologiile folosite sunt tot mai sofisticate și consumatoare de energie, iar noi parcă nu mai lăsăm dispozitivul din mâna?

Daca ti-ai cumparat de curand un smartphone nou, cel mai probabil ai observat ca trebuie sa-l bagi la incarcat mai des decat pe celalalt.

Jurnalistii de la Washington Post au vrut sa aiba dovezi ca bateria nu are cum sa te tina o zi intreaga, asa ca au testat autonomia in cazul a 13 telefoane.

Cu cateva exceptii, modelele lansate anul acesta au inregistrat performante mai slabe. De exemplu, bateria iPhone XS a murit cu 21 minute mai devreme decat cea a iPhone X, in timp ce diferenta de autonomie intre Pixel 3 si Pixel 2, lansate in 2018 si respectiv in 2017, a fost de aproape o ora si jumatate.

Producatorii de telefoane au introdus tot felul de artificii pentru a spori durata de viata a bateriei, printre care se numara procesoare mai eficiente, posibilitatea de a opta pentru un mod de economisire a energiei si folosirea inteligentei artificiale pentru a gestiona aplicatiile care "seaca" rapid bateria.

In ciuda acestor lucruri, adevarul a iesit la iveala: in urma testelor, concluzia este ca bateriile de litiu-ion ale smartphone-urilor ajung la un moment dat intr-un punct in care nu mai pot face fata.

Cauzele principale

Bateriile se imbunatatesc intr-un ritm destul de lent, cam cu 5% pe an, in timp ce consumul de energie creste mult mai rapid, spune Nadim Maluf, care conduce firma Qnovo, specializata in optimizarea acumulatoarelor.

De vina sunt ecranele cu rezolutie mare, aplicatiile mai complicate, dar si faptul ca noi, utilizatorii, nu prea lasam telefoanele din mana.

Bateriile litiu-ion, cu toate ca au capacitatea de a se reincarca, au anumite limitari. De exemplu, se degradeaza cu timpul si nu mai functioneaza la nivel optim. Si nici riscul de explozie nu e de neglijat.

Iar viitorul nu suna bine. Conexiunea 5G va aduce un Internet de o viteza si mai mare, dar va consuma si mai multa energie.

Totusi, speranta moare ultima. Doua smartphone-uri au performat mai bine decat restul. E vorba de Samsung Galaxy Note 9 si iPhonxe XR de la Apple, care pot oferi cateva idei despre metodele eficiente de folosire a energiei.

Testarea

Pentru teste, luminozitatea ecranului a fost setata la aceeasi valoare pentru toate telefoanele.

Apoi, acestea au fost conectate la o retea WiFi si jurnalistul Washington Post a intrat pe cateva site-uri si si-a notat cat de repede a murit bateria. A repetat procedura de cateva ori, iar apoi a facut o medie intre rezultatele consemnate.

O prima concluzie a fost ca telefoanele cu ecrane cu rezolutie foarte mare au avut performante mai slabe, dar si cele dotate cu tehnologia OLED. Prin urmare, daca vrei ca bateria sa-ti tina mai mult, seteaza luminozitatea ecranului la un nivel mai redus sau nu-ti mai verifica telefonul atat de des.

De asemenea, interesant este ca activarea datelor mobile consuma mai multa baterie decat daca esti conectat la o retea WiFi. In plus, atunci cand stii ca nu esti cautat (de exemplu, cand dormi), poti pune telefonul pe modul "Avion" sau pe modul "economisire baterie".

Cum arata topul

Deci care au fost telefoanele lansate in 2018 care s-au descurcat cel mai bine? Asa cum am aratat anterior, Samsung Galaxy Note 9 a iesit in evidenta in sens pozitiv. Cu o baterie de 4.000 mAh, aceasta reprezinta un upgrade serios de la 3.300 mAh, cat are Note 8. Cu toate ca are o durata de viata mai mare, aceasta are cateva dezavantaje: e mai grea si pericolul de explozie e mai mare.

Pe de alta parte, Apple a abordat alta strategie cu iPhone XR: ecranul are o rezolutie mai mica, nu e foarte luminos si calitatea culorilor e mai mica - iar toate acestea ajuta foarte mult bateria. De fapt, autonomia a fost cu 3 ore mai mare decat in cazul smartphone-ului de top iPhone XS.

Prin urmare, utilizatorii au acum doar doua optiuni: fie isi cumpara un telefon cu o baterie care tine mult, fie isi asuma faptul ca trebuie sa il bage in priza mai des. Unii producatori au incorporat de ceva vreme reincarcarea rapida si cea wireless, care pot reprezenta solutii de compromis.