DOC /// Operațiunea “Bahamas-Dodon-PSRM”: contract de împrumut de 1 milion 500 mii euro între “WESTERBY LIMITED”(Bahamas) și “EXCLUSIV MEDIA”

Publicarea anterioară a documentelor ce demonstrează spălarea de bani din Federația Rusă, prin filiera Bahamas, și finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale a lui Igor Dodon din 2016 este acum suplimentată și confirmată de prezentarea contractului (în anexe) de împrumut de 1 milion 500 de euro între “WESTERBY LIMITED”(Bahamas) și “EXCLUSIV MEDIA” S.R.L. (Republica Moldova). Publicarea acestui document de referință a fost o promisiune făcută de deputații Octavian Țâcu, Lilian Carp și subsemnatul în cadrul conferinței de presă din 17 martie curent de la Parlamentul Republicii Moldova.



Fără a pretinde că am substituit Procuratura Generală, în calitatea noastră de deputați am considerat necesar să prezentăm alegătorilor și cetățenilor noștri, dar și instituțiilor statului, abilitate cu responsabilități în domeniul investigațiilor, cum funcționează mecanismul schemelor de spălare de bani în proporții deosebit de mari, scheme ce au compromis procesul prezidențial electoral din anul 2016, utilizate de către reprezentanții marcanți ai PSRM, printre aceștia figurând Corneliu Furculiță, Vasile Bolea, Vladimir Odnostalco, Petru Burduja s.a. Importanța deosebită și actualitatea stringentă a subiectului în chestiune este dictată și de prezența unui nou ciclu electoral – campania prezidențială din acest an. Având în vedere schemele deja existente de spălare de bani și de finanțare ilegală a campaniei prezidențiale precedente, beneficiar principal al carora a fost Igor Dodon, nu putem trece cu vederea că o situație similară ar putea să se producă din nou.

Fără a purcede la o analiză aprofundată a contractului anexat, vom stărui, în mod special, asupra unui detaliu pe cât de intrigant, pe atât de important: contractul dintre cele 2 persoane juridice din cele 2 țări este reglementat nu de legislația țărilor respective (Bahamas sau Republica Moldova), dar de cea a Federației Ruse! Concluziile le vor trage cetățenii noștri, dar, mai ales, reprezentanții Procuraturii Generale. Respectând cu strictețe separarea puterilor în stat, nu intenționăm să intervenim în treburile Procuraturii Generale. În egală măsură cerem Procuraturii Generale (inclusiv Procurorului General Alexandru Stoianoglo) să se ghideze și să se subordoneze în activitatea sa exclusiv legii și nu unor actori politici, indiferent cine vor fi aceștia, mai ales in cazul de rezonanță socială “Bahamas”.

Contractul de împrumut de 1 milion 500 mii euro a fost semnat din partea “WESTERBY LIMITED” (Bahamas) de către Zulphy Saday Santamaria Guerrero, iar din partea “EXCLUSIV MEDIA” S.R.L. (Republica Moldova) de către actualul deputat psrm-ist Petru Burduja.







P.S. Ca și în cazul postărilor anterioare la subiectul respectiv solicităm să distribuiți cât mai mult și cât mai departe informația respectivă, ca aceasta să ajungă în Bahamas și la Moscova!

IURIE RENIȚĂ,

deputat în Parlamentul R. Moldova