DOC // Kozlovska, chemată la PCCOCS. Procurorii moldoveni vor s-o audieze în cadrul unui dosar penal

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

2019 este anul in care Dacia lanseaza noile Logan si Sandero, dar si in care apare noul motor 1.3 TCE GPF pentru Duster.

Pistele aeroportului Gatwick din Marea Britanie au fost redeschise iar câteva zboruri şi-au reluat activitatea, după ce aeroportul a fost închis timp de 36 de ore din cauza depistării unei drone, scrie The Guardian.

Un bărbat şi o femeie au fost arestaţi în legătură cu cazul de “folosire ilegală a dronelor”, după ce în ultimele zile activitatea pe aeroportul Gatwick a fost perturbată din cauza dronelor care survolau zona, a anunţat poliţia din Sussex, potrivit The...

Guvernul va continua şi în 2019 să stimuleze mediul de afaceri. Impozitul pentru bugetul asigurărilor sociale va fi redus până la 12 sau 14 la sută. Asta după ce, în acest an, contribuţia a fost micşorată de la 23 la 18 procente.

Autorii raportului au recomandat procuraturii să examineze constatările din raport în contextul clarificării și încadrării juridice a acțiunilor de implicare a FOD, persoanelor afiliate etc., în acțiuni care atentează la securitatea națională a R. Moldova, inclusiv prin prisma infracțiunii de trădare de patrie, spionaj etc. cu tragerea la răspundere conform legii.

La rândul ei, Președinta Fundației Open Dialog admite că documentul publicat de TV8 poate fi real pentru că imediat după ce în luna august 2018 Guvernul polonez a inclus-o în lista neagră a Sistemului Informațional Schengen, a primit din diferite părți informații despre inițierea unui caz penal în Moldova și Ucraina. „Despre aceasta am scris în declarații, rapoarte, despre aceasta am vorbit în Bundestag, Parlamentul European și în Consiliul Europei, ONU”, spune Ludmila Kozlovska.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)