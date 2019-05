Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Potrivit postului TV citat, fiind consilier la Filat, Dumitru Alaiba și-a procurat un Volvo nou de 35.000 de dolari. De asemenea, Dumitru Alaiba mai are 3 apartamente în Moldova, două dintre care le-a cumpărat în după ce a plecat din funcția care o deținea la Guvern.

”Cu referire la demersul din 24 aprilie 2019, prin care solicitaţi de a vă oferi decizia Comisiei de Concurs privind angajarea în anul 2009 a dlui Dumitru ALAIBA în funcţia publică de şef adjunct al Direcţiei politici, planificare strategică şi asistenţă externă a Cancelariei de Stat, comunicăm că o asemenea decizie nu există, or dl. ALAIBA a fost numit în funcţie în baza cererii personale, dar nu în urma desfăşurării procedurii de concurs, cum prevede art. 28 şi 29 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, se conține în răspunsul Cancelariei de Stat.

