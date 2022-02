DOC/ Cine protejează ATTICO, unde au sărbătorit procurorii și judecătorii? Un deputat anunță nereguli

Clubul ATTICO, unde zilele trecute s-a dat o petrecere grandioasă cu participarea procurorilor, judecătorilor și ofițerilor CNA, cu încălcarea măsurilor impuse de către Comisia Națională Excepțională pentru Sănătate Publică, nu ar fi la prima încălcare. Anterior, localul a amenajat o terasă care a activat fără acte permisive, iar încercările unor funcționari de a demonta construcția au fost împiedicate de către șefii acestora în circumstanțe stranii.

Acum doi ani, pe pagina web a Preturii sectorului Ciocana a apărut informația privind demararea lucrărilor de demontare și evacuare a terasei de vară din str. Nicolae Dimo nr. 32. Este vorba despre terasa clubului de noapte ATTICO, unde zilele trecute a avut loc o petrecere cu participarea unor procurori și judecători. Chiar dacă autoritățile municipale au anunțat despre demontarea terasei, aceasta își continuă și astăzi activitatea.

Pentru a înțelege cum este posibil ca o hotărâre a autorităților să fie ignorată de circa doi ani, am apelat la actualul deputat PAS, Dorian Istratii, care în acea perioadă deținea funcția de vicepretor al sectorului Ciocana.

„În acea perioadă am fost vicepretor al sectorului Ciocana, responsabil de domeniul social-economic. Aveam o dispoziție de demolare și evacuare a terasei respective, semnată de pretorul Sinilga Școlnic. Am venit la fața locului, am avut o mulțime de impedimente din partea proprietarilor care nu permiteau acces în încăpere, fiindcă unicul acces la terasă este prin interiorul clădirii. Am solicitat atunci și intervenția Poliției. Am reușit să inițiem procesul de demontare. În prima zi am reușit să demontăm doar acoperișul. Când am venit a doua zi pentru a continua lucrările de demontare, pe adresa Preturii Ciocana a fost expediată o hotărâre a Judecătoriei Chișinău de suspendare a dispoziției de demontare. Mai exact, ei au reușit în 24 de ore să cumpere un judecător care să le dea o astfel de decizie. Fiind în imposibilitatea de a acționa, dispoziția pretorului fiind suspendată, nu am putut purcede în continuare la lucrările de demontare a terasei respective”, a declarat Istrati pentru deschide.md.

Potrivit acestuia, chiar dacă ulterior Curtea de Apel Chișinău a dat câștig de cauză reprezentanților Preturii și a anulat decizia primei instanțe, aceștia nu au mai putut reveni la lucrările de demontare.

„Lucrările de demontare puteau fi continuate, dar am aflat că pretorul a emis un act de autorizare a terasei. Pe acest caz eu am sesizat Centrul Național Anticorupție în vederea verificării acțiunilor pretorului dacă a fost încălcată legea. Din informația pe care am avut-o, proprietarii localului au contribuit la reparația pasajului subteran de la Ciocana, cu bani cash. Am indicat acest lucru și în sesizarea depusă la CNA. În răspunsul venit am fost informat că nu s-a depistat careva încălcări și, respectiv, cazul a fost închis”, a spus parlamentarul.

Mai exact, potrivit șefului Direcției teritoriale „Centru” al CNA, Vitalie Alexandru, din cele relatate de către Dorian Istratii nu au fost stabilite elemente componenței de infracțiune. La fel, nu au fost constatate nici careva prejudicii aduse intereselor publice pe caz în momentul semnării schemei de amplasare.

Deputatul a precizat că având în vedere răspunsul CNA și acțiunile conducerii Preturii Ciocana, care au emis o autorizație pentru activitatea terasei, nu a mai putut întreprinde careva măsuri în lupta cu construcția ilegală.





Vă amintim că, noaptea de sâmbătă spre duminică, 29-30 ianuarie, a fost o noapte fierbinte, la un local unde s-a dat o petrecere privată cu câteva sute de persoane, după ce poliția a venit cu verficări fără a avea toate actele la îndemână, iar administrația s-a baricadat în interiorul localului. Iresponsabilitate organelor de drept, dar și cea a administrației localului, ar fi fost la un pas de a se solda cu urmări tragice, după ce petrecăreții ar fi început să se sufoce în interior.

La petrecere, portivit sursei citate au fost prezenți mai mulți procurori, judecători, dar și ofițeri CNA. Ulterior, în cadrul unui briefing de presă, șeful IGP, Iurie Podarilov, a confirmat informația despre incidentul de la clubul ATTICO, unde aproximativ 300-400 de persoane au fost ținute ostatici în local. Însă, acesta a precizat că în local nu s-ar fi aflat procurori, ofițeri și CNA, după cum a scris deschide.md, dar și a fost confuz în declarațiile din briefing încercând să convingă că în local ar fi fost 100 de persoane.

Marți, 1 februarie, Procuratura Generală a anunțat că s-a autosesizat pe acest caz. PG a menționat că informațiile pe acest caz au fost transmise conform competenței funcționale, Inspecției procurorilor din subordinea Procuraturii Generale pentru a verifica eventualitatea implicării unor angajați ai Procuraturii în cadrul acestui incident.

Sursa: punctul.md