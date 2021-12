DOC/ Dorel Musteață l-a atacat în judecată pe Alexandr Slusari: Avocatul magistratului este soția sa

„Dezvăluirile” făcute de către fostul deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari, se pare că „dau roade”, doar că nu așa cum a sperat ex-parlamentarul ci INVERS. Când acuza la stânga și la dreapta, Slusari nu s-a gândit că ar putea avea consecințe negative și pentru el. Și iată că, Alexandr Slusari s-a trezit din nou cu o cerere de chemare în judecată. De data aceasta, a fost atacat în instanța de judecată de către judecătorul CSJ Dorel Musteață.

Slusari afirmă că, după ce Dodon l-a atacat în judecată pentru fapte similare, a primit încă o cerere prealabilă de la avocata lui Musteață, care este și soția judecătorului.

„După Igor Dodon vine și Dorel Musteață cu amenințarea cu judecată pentru „onoarea” și „reputația” lui știrbite. Tare mult îi încurc în „reformarea” justiției. Am primit această cerere prealabilă de la avocata domnului Musteață, care este și soția dânsului. Am înțeles că семейный подряд (n.r. rândul familiei) a decis să ceară de la mine pentru fiecare postare sau ieșire cu critică la TV a „reformatorului” câte 50 de mii de lei. Vedeți cât de pragmatici sunt oameni ? Apartamente în capitală mai au mai mulți membri ai familiei. SIS le-a numărat tocmai 11 apartamente și încăperi. Хозяйство большоё (n.r. gospodărie mare). Gazul. опять же (n.r. din nou), s-a scumpit. Postări despre Musteață la mine au fost multe și o să mai fie”, a anunțat Slusari. Fostul deputat a venit și cu un mesaj către parlamentarii PAS pe care spune că „încă îi stimează”, ce-i drept nu pe toți. „Mă adresez către unii deputați PAS, pe care îi mai stimez, în pofida mai multor eșecuri ale guvernării. Stamate și Grădinaru, vă rog nu vă deranjați. Domnii deputați, nu vă este greață de la această operațiune mârșavă de promovare a unei fosile a regimului oligarhic, care, fiind mulți ani la CSM, a ridicat mâna pentru toate procesele de capturare a justiției? În acea perioada mulți din noi am fost urmăriți, interceptați, împroșcați cu gaze. Voi chiar aveți măcar un gram de speranță că avansarea acestui personaj are ceva comun cu reforma justiției?”, se adresează Slusari celora de la PAS.

Vă amintim că anterior, Alexandr Slusari a anunțat că a fost atacat în judecată de mai multe persoane publice printre care Vladimir Baldovici, Igor Dodon, Dorel Musteață, după ce a făcut public mai multe atacuri la adresa acestora, acuzându-le de corupție.