DOCUMENTE / Galina Dodon și afacerea familială „Exclusiv Media” SRL / 33 milioane de lei „spălați” prin Bahamas

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

În timp ce unii antreprenori se plâng, alții numără banii. În perioada pandemiei, apicultorii din Republica Moldova vând mierea cu tonele, mai exact o exportă. Dacă acum un an, prisăcarii găseau cu greu o piață de desfacere, acum, produsele apicole, sunt la mare...

1). Fișa nr.2832 cu specimene de semnături și amprenta ștampilei din 02.12.2015 ale PP „Exclusiv Media” SRL; 2). Declarația cu privire la interesele personale pentru anul 2015, depusă de Dodoi Igor; 3). Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă de Dodoi Igor. Acțiunile lui Igor Dodon, în calitate de deputat, cad sub incidența componenței de infracțiuni prevăzute de art.3521 din Codul Penal „Falsul în declarații”. Potrivit art.3521 alin.(2) din Codul Penal, includerea intenţionată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenţionată a unor date în declaraţia de avere şi interese personale este pedepsită cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale (20000 - 30000 lei) sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani). În examinarea și investigarea imparțială, exigentă și responsabilă a operațiunii de spălare de bani "Bahamas" Procuratura Generală, inclusiv structurile ei specializate, sunt obligate de legislația în vigoare să acționeze în strictă conformitate cu prevederile art. 63 (7) din Codul de Procedură Penală, care stabilește foarte clar următoarele aspecte: "Interogarea în calitate de martor a persoanei faţă de care există anumite probe că a săvârșit o infracţiune se interzice". Așadar, după prezentarea tuturor documentelor privind implicarea incontestabilă a deputaților Corneliu Furculiță, Vasile Bolea, Vladimir Odnostalco și Petru Burduja în spălarea de bani prin intermediul SRL-ul lui Igor Dodon “Exclusiv Media” prin filiera Bahamas considerăm că există suficiente dovezi legale pentru prezența multașteptată în plenul Parlamentului a Procurorului General cu solicitarea de ridicare a imunității parlamentare a persoanelor susmenționate, toți membri ai partidului socialiștilor, lider „informal” al căruia este actualul șef de stat Igor Dodon.

Igor Dodon in anul 2015 era președintele PSRM și deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Funcția de demnitate publică de deputat îl obliga pe acesta să indice în Declarația sa cu privire la conflictele de interese personale calitatea de membru al organului de administrare al „Exclusiv Media” SRL, adică a soției sale Galina Dodon. Dodon a menționat în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 faptul că soția sa Dodon Galina a primit un salariu în mărime de 54.075 lei de la „Exclusiv Media” SRL. Totodată, în Declarația cu privire la interesele personale pentru anul 2015 deputatul Igor Dodon nu indică calitatea de membru al organului de administrare al societății „Exclusiv Media” SRL a soției sale, Galina Dodon. Iată și dovezile cele mai concludente privind ignorarea cu bună știință a prevederilor legale in vigoare:

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin....

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv,...

