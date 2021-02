DOCUMENTE! Durleșteanu, Dodon și Greceanîi au semnat pentru privatizarea hotelului Codru și Air Moldova

Cu toate acestea, Durleșteanu închide ochii și semnează în beneficiul lui Plahotniuc, iar Miniserul Finanțelor încasează o sumă de până la 4-5 ori mai mică față de prețul de piață, pe hotelul „Codru” și pe alte bunuri privatizate de Plahotniuc („Cafeneaua Parlamentului”, „Grădina Moldovei” (10 ha de pământ în Chișinău), „La Izvor” etc.), în aceeași perioadă”, amintește fostul primar al Chișinăului.

Potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale din 6 august 2020, președintele RM este obligat să desemneze candidatul propus de o majoritate parlamentară absolută (minim 50+1 deputați) și formalizată. Ex președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase explică daca...

In primul rand, pentru a va da seama de ce muraturile va pot ajuta sa slabiti, este bine de cunoscut faptul ca au foarte putine calorii. Mai precis, un castravete murat de peste 140 de grame nu are decat 17 calorii, 200 de grame de varza murata nu au decat 25 de calorii si o gogonea medie are...