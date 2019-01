DOCUMENTE INEDITE! Cum România l-a predat pe Antonescu lui Stalin

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Prima săptămână din acest an este determinată de ninsori în anumite zone din ţară şi o uşoară răcire a vremii, transmite MOLDPRES.

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevărată nebunie în SUA, după ce și-a făcut poster-parodie după celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al...

Arestarea și condamnarea unei persoane în URSS avea consecințe directe asupra tuturor membrilor familie sale, care de asemenea erau ridicați de acasă și expediați în lagărele rusești. La fel s-a întâmplat și în cazul mareșalului Ion Antonescu. După ce l-au dus la Moscova, sovieticii, care stăpâneau deja România, au căutat-o pe soția sa, pe care au identificat-o în apropiere de Târgu-Jiu. La 14 septembrie 1944, a fost și ea transportată la Moscova, sub escorta NKVD. Publicăm în continuare, de asemenea în premieră, telegrama aceluiași Rodion Malinovski către Iosif Stalin privind arestarea Ioanei-Maria Antonescu.

La 2 septembrie, ora 11:45 dimineața, sub o pază serioasă, condusă de general-maiorul Vorobiov, grupul de arestați a fost transportat la Bălți, iar de acolo - la Moscova, într-un vagon special.

La 31 august, ora 17:00, grupul de arestați a fost transferat la Punctul de Comandă al Armatei 53, unde s-a aflat sub paza noastră toată noaptea, iar în dimineața zilei de 1 septembrie, a fost condus la Punctul de Comandă al Frontului.

A urmat o avertizare categorică din partea general-locotenentului Tevcenkov, care le-a spus că Comandamentul Militar Sovietic vrea să știe și să vadă unde și cum este întreținut mareșalul Antonescu. Și că, în caz contrar, vom alfa acest lucru fără ajutorul vostru, ceea ce va fi mult mai rău pentru voi. Comandantul orașului, generalul de corp Tudorescu, a telefonat și a informat guvernul. În scurt timp, a sosit o persoană în civil, care s-a prezentat Emilian Bodnaraș, membru al comitetului central al partidului comunist român, care vorbea bine rusește. La întrebarea unde-i mareșalul Antonescu, el a răspuns că acela se află sub paza comuniștilor, la o casă conspirativă.

RAPORTEZ. La 31 august 1944, la București, au sosit general-locotenenții Susaikov și Tevcenkov, însărcinați de Consiliul Militar al Frontului, pentru a identifica locul detenției mareșalului Antonescu și, în cazul în care vor afla, pentru a-l lua sub strajă.

Între timp, sovieticii acaparau noi teritorii românești, unde își instalau administrația militară. În acest sens, este grăitor ordinul comandantului Frontului 2 ucrainean, Rodion Malinovski, nr. 00576/op, din 2 septembrie 1944, care stabilea modalitatea de conducere a teritoriului românesc, aflat sub ocupație.

