DOCUMENTE INEDITE! Cum România l-a predat pe Antonescu lui Stalin

Un articol de: George Mârzencu

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

În Ochii Tăi Fermecători… după opera lui Gib Mihăescu Durata: 3h / Pauză: Da Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani. Acţiunea spectacolului “În ochii tăi fermecători" are loc, în temei, în bordeiul de pe Nistru al...

Actualitate 4 Ianuarie 2020, ora: 08:00

Un barbat, de 53 de ani, a murit dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta seara in jurul orei 17:00 in satul Suruceni, raionul Ialoveni.