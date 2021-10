Dodon a cerut bani de la Tiraspol pentru vaccinurile anticovid

Ex-președintele, Igor Dodon ar fi cerut bani de la așa-numitele autorități din stânga Nistrului pentru a le livra vaccin anticoviod. Despre acest lucru a anunțat actuala ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, în plenul Parlamentului Republicii Moldova. Ministra a precizat că nu și-ar fi dorit să vorbească public despre acest lucru, însă în cele din a fost provocată chiar de către deputatul socialist Vladimir Odnostalko.

Vreau să vă spun că data trecută, vaccinul care a intrat în regiunea transnistreană, a intrat cu ajutorul meu 100%. Eu am fost persoana care a dus negocieri cu autoritățile din Tiraspol și am adus acest vaccin pentru ei care nu aveau susținere. Și am să spun aici, poate nu ar trebui să anunț, această regiune era impusă de către fosta guvernare să plătească acel vaccin pe care ei îl căutau. Personal eu m-am ocupat cu aceasta într-o funcție care nu ținea de acest lucru și am adus vaccin gratuit, anume acel vaccin pe care și l-au dorit ei în această regiune și acum am făcut-o a doua oară.



Declarația ministrei Sănătății Ala Nemerenco a venit după ce deputatul socialist ar fi insinuat că autoritățile evită procurarea vaccinului de tip Sputnik pentru care oamenii ar fi stat în rând la maratoane.