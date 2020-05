Dodon a pierdut contactul cu realitatea? RECORD de infectări ieri vs Laude la adresa lui Chicu că a luptat „eficient” cu pandemia

Astăzi se împlinesc șase luni de la învestirea Guvernului condus de Ion Chicu și președintele Igor Dodon a felicitat echipa pentru „destoinicie, profesionism, perseverență, maximă responsabilitate și rezistență în fața greutăților neașteptate cu care a trebuit să se confrunte”.



„Mulți membri ai Guvernului au lucrat practic fără pauză, fără odihnă, departe de familie, supuși unui efort psihic de neimaginat. Dar ei au rezistat moral și au salvat țara, au ținut-o pe linia de plutire, atât sub aspect epidemiologic, cât și economic. De aceea, le sunt recunoscător celor de la Guvern și sunt mândru că am lucrat împreună cu ei cot la cot în această perioadă”, a scris Dodon pe Facebook.



„Vreau să vă asigur că echipa guvernamentală, din componența căreia am onoarea să fac parte, va continua și mai departe să administreze lucrurile în țară cu maximă responsabilitate și respect pentru poporul nostru”, a punctat Ion Chicu.



