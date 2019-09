Dodon a pierdut încrederea Moscovei. Nicio întâlnire cu Putin după ce a spus în DIRECT că ia bani de la ruși / Socialistul schimbă macazul și merge iarăși la Bruxelles

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

„Atributiile pentru coordonarea politicilor in domeniul energetic apartine Guvernului sau mai exact Ministerului Economiei si Infrastructurii. Cum arata aceasta in practica?”, se întreabă analistul politic Dionis Cenușă.

Blocul ACUM continuă să opteze pentru un procuror european, însă socialiştii sunt categoric împotrivă. Procurorul general are acces la secretul de stat, iar o persoană care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova nu poate să aibă acces la secretele de stat – acesta...

Toți trecem prin perioade când lucrurile nu merg tocmai bine în viața noastră și, de regulă, spunem că am avut ghinion. În toamna aceasta, 4 zodii vor fi mai vulnerabile la influențele astrale negative, dar nu direct, ci prin legăturile lor cu alte persoane. Pentru...

De 9 zile astept reactia Chisinaului si Bucurestiului (Guvern,societate civila, presa, partide politice etc) la aceasta intoxicatie si propadanda. Reactia este ZERO.

În R. Moldova vor fi pe 20 octombrie alegeri locale, iar cotidianul.md (finanțat de către Guvernul României) publică sub semnătura lui Alex Cozer o primă evaluare a şanselor candidaţilor din cursa pentru Chişinău.

Vlad Plahotniuc: Noi avem trei candidaturi și o să discutăm. Voi doar cu mine aveți ce aveți, nu cu alții. Igor Dodon: Eu? Vlad Plahotniuc: Nu, voi, PSRM-ul, rușii... Igor Dodon: care-s gata să vă primească la Putin și să scoată problema cu dosarele. Putin în față mi-a zis – под мои личные гарантии Vlad Plahotniuc: Nu poate el să mă invite încolo, atât timp cât eu am dosare acolo... Igor Dodon: Eu vă spun ce mi-a spus Putin mie în ochi, ieri: ”Игорь, передай Плахотнюку, что я приглашаю на следующей неделе, с тобой, вдвоём. Мы сели – осудили, как мы двигаемся дальше. Пусть не боятся – под мои личные гарантии”.

Dodon: Am datorii față de partid pentru două luni, ce să fac mai departe? Kozak: Voi veniți la putere, lasă-l pe Vlad (Plahotniuc) să-ți dea (bani). Dodon: Eu ce, trebuie să-l rog pe Plahotniuc? Kozak: Nu, o să-i spun eu despre asta. Vlad Plahotniuc: Auzi, mie să îmi spui, ți-au dat bani pentru PSRM? Igor Dodon: Da, pentru întreținere. La noi câte 600-700 mii pe lună, până la un milion de dolari. Vlad Plahotniuc: Nu cred Igor Dodon: Nu credeți? Vlad Plahotniuc: Sincer, ne depășește acțiunile noastre personale pentru întreținerea PDM.

