Dodon a zis și s-a făcut: George Simion a fost expulzat a doua oară penru cinci ani din R. Moldova

Săptămâna trecută, George Simion, președintele platformei unioniste „Acțiunea 2012” a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul R. Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Se întâmplă după ce președintele Igor Dodon, a solicitat SIS-ului să expulzeze din țara noastră toți unioniștii, care nu au cetățenie moldovenească. TIMPUL a reconstituit filmul expulzării lui Simion, care a avut loc pe traseul Chișinău-Leușeni, în circumstanțe, cel puțin, bizare.

În dimineața zilei de 1 octombrie, George Simion a anunțat că va încerca să treacă frontiera Albița-Leușeni, după ce, pe 28 august, a primit interdicţia de a intra în R. Moldova pentru 30 de zile. De aceea, când vameșii moldoveni l-au lăsat să treacă hotarul, liderul unionist s-a bucurat enorm. S-a îndreptat spre Chișinău, menționând că nu se va reține aici mai mult de câteva ore, deoarece are niște chestiuni urgente la București. În seara aceleiași zile, Simion a moderat o emisiune la 10TV, care s-a sfârșit aproape de miezul nopții.

Reținut la miez de noapte

După aceasta, George, împreuna cu Paul Munteanu, care-l ajută des cu transportul, au pornit spre Vama Leușeni. Mașina sa era însoțită de cea a lui Vlad Bilețchi, președintele organizației „UNIREA-ODIP”. Aceștia s-au înțeles să oprească în drum, la o benzinărie, și să discute despre acțiunile unioniste din octombrie.

Însă, din câte povestește Vlad Bilețchi, pe Calea Ieșilor din Capitală, în apropiere de sectorul de poliție Buiucani, a observat o mașină de poliție cu girofar, care i-a făcut semn lui Paul Munteanu să oprească. „Am oprit și eu în spatele automobilului în care se afla George, iar lateral se afla mașina de poliție. Am coborât, lăsând automobilul meu pornit pentru a înregistra cu camera de bord”, adaugă Bilețchi.

Dispariția înregistrării reținerii





Liderul „UNIREA” spune că ulterior un „Mitsubishi” a oprit brusc pe acostament, sărind bordura. Din el au ieșit vreo șase bărbați bine făcuți, îmbrăcați în negru, doi dintre care ar fi avut veste cu insigna Biroului de Migrație și Azil (BMA). „Au deschis ușa unde se afla George Simion și i-au spus să ia cunoștință cu interdicția de a mai intra în R. Moldova pe o perioadă de cinci ani, și i-au dat să semneze. George încerca să filmeze, însă ei i-au interzis. Le-am spus că eu oricum filmez totul din mașină și nu are rost să-i interzică”, relatează sursa.

Bilețchi mai spune că a cerut bărbaților în negru să se legitimeze, însă aceștia l-au rugat să se ferească din calea lor, iar apoi l-au bruscat. „Deși le-am spus clar că George merge spre vamă, aceștia l-au scos din mașina sa și l-au băgat în automobilul lor. Apoi ne-au spus că putem să urmăm după mașina, care îl transporta pe Simion. Cât timp am stat lângă ei, mașina mea a rămas nesupravegheată. Când am urcat la volan, credeam că am în mașină clipul video filmat de camera de bord, dar când am ajuns la vamă și am verificat, clipul lipsea”, a precizat Vlad Bilețchi.

„M-au târât pe jos ”

Raliu ca în filme pe traseul Chișinău-Leușeni

Contactat de TIMPUL, George Simion ne-a povestit că, odată ce a fost luat de pe Calea Ieșilor din Chișinău, bărbații îmbrăcați în negru l-au șicanat tot drumul. „Mi-au dat lovituri sub coaste, mă insultau și spuneau că vor opri mașina, ca să se răfuiască cu mine. Abia când am început să mă agit și să încerc să ies din mașină, s-au potolit”, a explicat Simion.El ne-a mai spus că, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, a refuzat să coboare din mașină, deoarece nu știa unde vor să-l ducă. „În vamă, am refuzat să cobor, fiindcă nu știam ce planuri au cu mine. De aceea ei m-au târât pe jos”, susține liderul „Acțiunii 2012”.Chiar în noaptea incidentului, George Simion a postat mai multe fotografii în care apare plin de sânge și cu hainele rupte. De asemenea, Vlad Bilețchi a confirmat că mașina, în care era transportat Simion, făcea curbe periculoase și se deplasa cu viteză excesivă, chiar dacă nu avea semne distinctive sau girofar. Imagini cu această goană au apărut și pe Facebook. Pentru că mașina nu putea scăpa de sub vizorul lui Bilețchi, automobilul acestuia a fost oprit de poliție, care a invocat un motiv bizar. „Am oprit, s-a apropiat, a cerut actele, menționând că aș avea câteva încălcări, înregistrate de camerele video din oraș. Dacă ar fi fost așa, nu se cunoaște cine conducea automobilul în acel moment și ar fi trebuit să-mi trimită citația prin poștă, contra semnătură, și cu obligația de a mă prezenta să comunic cine s-a aflat la volan atunci. I-am spus că voi publica și clipul video prin care voi demonstra că o face intenționat, la comandă, că nu are niciun temei legal. Totuși insistă și îi dau actele, spunându-mi că se va întoarce cu citația conform legii. Vine în câteva minute, fără citație și spune că-mi va fi trimisă ulterior, de la Centru”, a spus liderul organizației „UNIREA-ODIP”.

Așa a pierdut Vlad Bilețchi din vizor mașina în care era dus George Simion. Iar când a ajuns în Vama Leușeni-Albița, acesta era deja expulzat. Simion bănuiește că atât expulzarea sa, cât și tratamentul inuman de care a avut parte, este din cauza declarațiilor, pe care le-a făcut în acea seară în emisiunea de la 10TV.

Oficial, Simion nu avea leziuni corporale

„Nu s-ar fi putut face predarea-primirea, dacă ar fi existat urme de violență”

Primul partid de la Chișinău, care s-a solidarizat cu George Simion și a cerut explicații Biroului de Migrație și Azil, a fost Partidul Unității Naționale. Ulterior, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat au condamnat public aceste acțiuni. Prin urmare, la 2 octombrie, BMA a venit cu un răspuns oficial prin care a menționat că Simion a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul R. Moldova în baza solicitării autorității competente în domeniul securității naționale. „Cetățeanului i-a fost adusă la cunoștință decizia privind declararea drept persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, conform Art. 56 al Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200, din 16.07.2010. Ulterior, persoana a fost îndepărtată sub escortă până la punctul de trecere a frontierei de stat, în conformitate cu prevederile Art. 58 ale aceleiași legi. Biroul Migrație și Azil declară că în privința lui Simion George Nicolae nu a fost aplicată forța fizică și că, în momentul predării autorităților române, acesta nu avea leziuni corporale”, se arată într-un comunicat oficial.Nici reacția Poliției de Frontieră a R. Moldova nu a întârziat să apară. Potrivit instituției, la 1 octombrie, prin punctul de trecere Leușeni s-a asigurat predarea cetățeanului George Simion către autoritățile române, în conformitate cu prevederile acordurilor stabilite între state. „În momentul predării cetățeanului menționat, acesta nu prezenta niciun semn de violență fizică. De asemenea, documentul de predare a ajuns în posesia lui după ce a fost luat în custodie de autoritățile române, nefiind deteriorat sau cu urme de sânge. (...) De altfel, procedurile operaționale menționează clar că în astfel de situații nu s-ar fi putut face predarea-primirea, dacă ar fi existat urme de violență. În astfel de cazuri se acordă primul ajutor și se iau alte măsuri corespunzătoare”, se arată într-un comunicat de presă al instituției citate. Mai mult, conform documentului, șeful Poliției de Frontieră a R. Moldova, Fredolin Lecari, a dispus efectuarea unei anchete interne pe acest caz, pentru a fi analizate suplimentar toate detaliile operațiunii.

Și Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a declarat presei că, în timpul efectuării formalităţilor de intrare pe teritoriul României, George Simion nu a depus nicio plângere şi nici nu a solicitat îngrijiri medicale de specialitate.

Reacții în Parlamentul României

Daniel Ioniță, ambasadorul României în R. Moldova, a comentat cazul expulzării liderului Platformei „Acțiunea 2012”, menționând că situația este în atenția autorităților române competente. Oficialul a declarat că, la telefonul de urgență al Ambasadei României la Chișinău, nu a fost primită nicio solicitare de asistență consulară, iar pe e-mail instituției au fost trimise două mesaje, referitor la acest caz, care sunt în curs de examinare. Totodată, Daniel Ioniță l-a încurajat pe George Simion să utilizeze toate modalitățile legale pentru a clarifica această chestiune. „Este o chestiune, care îl vizează direct pe el. Domnia Sa este în măsură să solicite singur din partea autorităților R. Moldova atât explicații, cât și posibilitatea deciziei instanței de judecată”, a conchis Ioniță.

La rândul său, deputatul român Constantin Codreanu a susținut o declarație de la tribuna Camerei Deputaților privind interdicția de intrare pe timp de cinci ani în R. Moldova a lui George Simion. Parlamentarul a specificat că liderul Platformei „Acțiunea 2012” nu a întreprins niciodată acțiuni care să prezinte „pericol pentru securitatea națională și ordinea publică” din R. Moldova. „Autoritățile române au obligația de a verifica dacă există sau nu vreun pericol real din partea unui cetățean român la adresa ordinii publice și a securității naționale a celui de al doilea stat românesc, așa cum ar lăsa să se înțeleagă, absolut neîntemeiat, autoritățile în exercițiu de la Chișinău”, a adăugat Codreanu.

Amintim că George Simion a fost expulzat din R. Moldova și în mai 2015, fiind de asemenea declarat persona non grata în țara noastră pentru cinci ani. Atunci interdicția i-a fost ridicată peste câteva luni, în urma unei decizii a Curţii de Apel Chișinău.