DODON, ACUZAT DE BĂŞTINAŞI. Aceștia îi cer să plece din fotoliul de preşedinte

Un preşedinte de ţară trebuie să-i apere suveranitatea şi să nu admită imixtiunea altor state în treburile interne, mai ales a Federaţiei Ruse. Liderul informal al PSRM nu a demonstrat acest lucru, motiv pentru care trebuie să plece din fotoliul de preşedinte. De această părere sunt locuitorii din Sadova, raionul Călăraşi, satul de baştină al lui Igor Dodon.



Consătenii lui spun că nu-şi pot găsi liniştea, după ce au vizionat secvenţele video în care şeful statului îi cere liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, să accepte federalizarea Moldovei, plan dictat de vicepremierul rus Dmitri Kozak.

„Cum se spune, el este un bandit, un hoţ. Vrea să vândă ţara la ruşi. Fură mult. Umplă sacii cu banii şi se duc".

„- Eu nu sunt de acord. Dacă ne va vinde precum Crimeea, pe urmă ce se va alege din ţara noastră?! De ce au luptat pentru independenţă?!

- Ori să plece, ori să găsească altul care este mai competent”.

„Nu-i frumos din partea lui. Moldova este Moldova şi Rusia este Rusia”.

„Trebuie să apere poporul. Cum aşa?! Este clar că trebuie să apere poporul pentru că oamenii l-au votat şi l-au înaintat ca să fie în rând cu tot norodul”.

Locuitorii din satul Sadova sunt indignaţi şi de faptul că liderul informal al socialiştilor primea lunar bani grei de la ruşi ca să întreţină PSRM. În filmuleţul apărut pe publika.md, Igor Dodon spunea că suma se ridică şi până la un milion de dolari.

„Pentru ce lua?! Pentru că să vâre copiii, nepoţii noştri în datorii! Nepoţii noştri vor întoarce banii ăştia. Nu gândiţi că nu vor fi întorşi banii aceştia. Ne-a vârât în bortă cu totul, nu pe noi, dar şi pe copiii copiilor noştri.”.

"L-am avut de om bun, dar ne-a obijduit pe toţi acum. Are case prin Rusia şi în Elveţia, are o grămădă de bănărit pus, dar noi cu ce trăim aici? Prea hapsân. Grupa asta a lui care îl susţine să vedeţi cum trăiesc. Cum îl susţin un pic pe Dodon, cum oamenii îşi acoperă casa”.

Reamintim că postul Publika TV a intrat în posesia unor înregistrări video de la întâlnirea dintre Dodon cu liderul democraţilor, Vlad Plahotniuc, în care şeful statului recunoaşte despre banii primiţi de la ruşi.

"- Îl întreb pe Kozak ieri: у меня долги там за два месяца за партию. Как дальше? El: вы входите во власть, пусть вам дают. Eu zic: что, я должен просить Плахотнюка? El: нет, я ему скажу. - Kozak?- Da. - Mi-e să-mi spună? Să dau bani pentru PSRM? - Da. Pentru întreținere, zic ну хорошо! 800 – миллион в месяц. - Nu cred! - Nu credeţi? - Ne depăşeşte plăţile noastre, pe personal, noi vorbim acum de personal, nu de campanie, pe acţiuni."

Ulterior, în presă a apărut un alt video, în care Igor Dodon dictează planul de federalizare a Moldovei. El repetă de câteva ori că totul este coordonat cu vicepremierul rus, Dmitri Kozak, iar prevederile exacte urmau să se conțină în anexa secretă la documentul de formare a alianței PDM-PSRM.

