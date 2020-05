În 2019 comisiile de anchetă au dovedit să fie un instrument eficent de investigare. Cunosc bine acest lucru. Comisia are dreptul să obțină orice document de la orice instituție. Poate chema la audieri pe orice persoana, inclusiv pe Dodon. Comisia poate vorbi public despre mersul activității. În perioada cănd am avut onoare s-o conduc comisia privind investigarea furtului miliardelor nici o persoana nu a îndrâznit să nu vină la audieri și nici o instituție nu a refuzat să colaboreze cu comisia. Materialele comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar au devenit baza pentru rechizitoriu în cadrul urmăririi penale. Același succes a avut și comisia de anchetă în fruntea cu dl. Igor Munteanu referitor la concesionarea Aeroportului și privatizări/concesionări ilicite în perioada 2018-2019.

Am aflat și motivul principal. Dodon are o frică enormă că la următoarea ședința se va aduna majoritatea voturilor deputaților prezenți pentru crearea comisiei de anchetă privind elucidarea actelor de corupție și îmbogățirii ilicite ale președintelui, propusă de Platforma DA.

