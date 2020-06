Dodon crede că PSRM este o „forță sănătoasă” și anunță că e gată să discute cu blocul ACUM de frica lui Plahotniuc

„Observam cu toții disperarea cu care oligarhii continuă să cumpere deputați în dorința de a prelua puterea. Ei speră că așa vor reuși să se salveze, să fugă de răspunderea penală pentru frauda bancară și toate schemele lor ilegale, ei speră să nu mai întoarca banii furați, iar copruperea deputaților și crearea haosului este unicul lor mijloc de a scăpa de pedeapsă”, a declarat în această dimineață președintele Igor Dodon, după ce PSRM – PD au pierdut majoritatea parlamentară, informează ziarulnational.md

Într-o postare pe Facebook, președintele spune că e gata să se așeze la masa de negocieri cu PAS și Platforma „DA”. „Eu sunt în egala măsură gata să susțin atât actuala guvernare, cât și o altă formulă guvernamentală, în care un rol mai important să-l aiba PAS și PPDA, dacă aceste partide se simt cu adevarat pregătite să își asume responsabilități în gestionarea actualei crize sanitare și economice”.

Vreau să atrag atenția că lipsa unui număr suficient de voturi pentru majoritatea parlamentara actuală nu reprezintă încă o criza politica și destabilizare, fiindcă actualul Guvern oricum își va continua activitatea si va face tot ce este necesar pentru oameni in aceasta perioada de criza, chiar si in lipsa unei majoritați politice stabile, daca se va ajunge la acest lucru.

Cred ca provocarea cea mare pentru forțele politice sănătoase din Parlament este alta – să nu permită grupului oligarhic Plahotniuc-Sor-Candu sa preia din nou controlul asupra puterii si să pună țara in captivitate.

Azi toată lumea înțelege că deputații-transfugi sunt oamenii lui Plahotniuc și Șor, cumpărați cu bani din miliardul furat, iar orice coaliție cu acești transfugi sau cu grupările Candu-Șor înseamnă o coaliție cu interesele și scenariile lui Plahotniuc.

Ca să curmăm din rădăcină planurile lui Plahotniuc și Șor, e nevoie ca PSRM, PAS, PDM si PPDA să dea dovada de responsabilitate politica, sa caute impreuna cele mai bune solutii pentru ca in Parlamentul Republicii Moldova sa nu fie instaurat haosul si anarhia. Oligarhii au inca suficienți bani din miliardul furat sa cumpere deputați din toate partidele, nu doar din PDM, dar in acelasi timp numarul deputaților integri la acesta etapa este mult mai mare decat al celor care se vînd. Iata de ce sunt sigur ca exista solutii pentru ca tara sa nu revina la dezastrul in care se afla in urma cu mai bine de un an de zile.

Ca presedinte, voi acorda tot suportul partidelor antioligarhice, asa cum am facut-o si cu un an in urma, si voi sustine orice solutie care ar asigura stabilitatea tarii si securitatea cetatenilor.

Ma voi opune insa oricărei construcții politice care s-ar putea face impreuna cu partidele lui Sor si Plahotniuc, cu trasfugii lor cumpărați, cei care sunt acuzați de implicare in frauda bancară si alte escrocherii care i-au adus pe oameni la sărăcia in care se afla astazi.

Cine crede ca scopul oligarhilor este să se limiteze la lupta cu Dodon sau PSRM, se înșală, fiindcă Plahotniuc se va apuca apoi de lupta si cu Maia Sandu, și cu Andrei Nastase sau altii. Scopul oligarhilor este nu atât lupta politica, dar preluarea Curții Constituționale, a Procuraturii Generale, a Justitiei in general, pentru a-si inchide dosarele penale si a putea relua șantajul impotriva celor care ii încurca.

Stiu ca exista anumite neînțelegeri politice chiar si intre partidele sănătoase din Parlament, acestea insa nu pot fi mai presus de interesul cetatenilor de a avea o tara stabilă si sigura, de a fi susținute proiectele care vin sa-i sprijine in aceasta perioada foarte complicata de criza.

In acelasi timp, activitatea Parlamentului si a Guvernului se poate desfășura eficient si in lipsa unei majoritați politice formalizate, partidele antioligarhice pot agrea punctual care proiecte sunt in interesul cetatenilor si necesita a fi susținute.

Nu in ultimul rand, având in vedere dorinta anunțată de PAS de a fi declanșate alegeri anticipate, aș putea sa susțin si o astfel de propunere daca se avansează in punerea ei in practica si daca avem certitudinea ca o astfel de soluție este in interesul cetatenilor. Sunt de acord ca avem o problema serioasă in Parlament, care devine tot mai putin reprezentativ dupa ce un numar de deputați au decis sa-si trădeze electoratul, existind suspiciuni foarte grave ca ar fi fost corupți de oligarhi.

Astfel, sunt mai multe solutii prin care putem face fata acestei crize in interesul cetatenilor, totul depinde de dialogul care ar trebui sa aiba loc intre partidele antioligarhice. Anume din aceste considerente voi initia in următoarele zile discuții împreuna si/sau separat cu partidele politice antioligarhice din parlament.

Daca insa se va ajunge la blocarea activității actualului govern sau la demiterea lui, la lăsarea tarii fara guvernare, responsabili in fata cetatenilor vor fi cei care impreuna cu Plahotniuc si Sor au participat la instaurarea haosului si la punerea in pericol a cetatenilor.

In încheiere vreau sa-i asigur pe cetateni ca prioritatea mea la acesta etapa este sa contribui la asigurarea stabilității tari si la asigurarea condițiilor necesare pentru a iesi impreuna cu bine din situatia complicata pe care o traversam. Anul trecut pe vremea aceasta am trecut prin greutăți si riscuri mult mai mari si am facut față cu bine, vom reuși si de data aceasta.

Cit voi fi eu președinte, oligarhia nu va reveni la putere în Republica Moldova.

