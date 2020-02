Dodon e „unionist”: Singura SOLUȚIE este să fim ÎMPREUNĂ

În spiritul sloganului „Moldova are viitor”, inclusiv grație căruia a câștigat alegerile prezidențiale în 2016, președintele Igor Dodon spune că „fără Moldova, Transnistria nu are viitor”, iar o anumită integrare, mai ales economică, între cele două maluri ale Nistrului deja are loc. Astfel, potrivit șefului statului, circa 70% din producția din stânga Nistrului fie este exportat spre Uniunea Europeană, grație acelor posibilități oferite de UE Chișinăului, fie este comercializată pe malul drept al Nistrului. În aceste condiții, spune Igor Dodon, rămâne de rezolvat doar integrarea politică a celor două maluri.

Despre aceasta președintele Igor Dodon a vorbit în noul său episod „Președintele Răspunde”, fiind întrebat „de ce guvernarea moldovenească urăște atât de mult Transnistria”. Astfel, șeful statului a menționat că „nimeni nu urăște pe nimeni”, iar dacă „vom continua și mai departe să ne adresăm unii altora cu astfel de termeni, noi viitor nu o să avem”.

„Cu toții suntem aceeași țară. Da, avem un conflict nerezolvat (...), dar trebuie cât mai curând să găsim o ieșire din această situație și să unim țara. Dar și voi, stimați locuitorii ai stângii Nistrului, fără Moldova, fără malul drept, Transnistria tot nu are viitor”, a menționat el în acest sens.

Astfel, potrivt lui, „o anumite intregrare deja are loc”. „Nu știu dacă mass-media de la voi vă spune sau nu, dar circa 70% din toată producția din Transnistria, direct sau indirect este legată cu Chișinăul. Ce am în vedere. Circa 40 la sută din producția voastră, grație acelor posibilități pe care Chișinăul vi le-a acordat și vouă, este exportată în Uniunea Europeană. Aveți aceleași facilități. Și noi am insistat ca să fie acordate și Transnistriei, chiar dacă anumite aspecte nu corespund cerințelor care au fost înaintate de partenerii noștri de la Bruxelles. Iar încă 30% din produsele voastre le vindeți consumatorilor de pe malul drept. Deci, 70 la sută din tot ceea ce produceți, direct sau indirect, are legătură cu Chișinăul. Practic avem deja o integrare economică totală”, a menționat Igor Dodon.

La fel, șeful statului a menționat că „din partea noastră, am făcut totul ca să apropiem malurile”, fiind vorba de așa-numita „tactică a pașilor mici”, pentru rezolvarea problemelor oamenilor simpli, cum ar fi recunoașterea diplomelor din stânga Nistrului, numerele neutre de înmatriculare și problema conexiunii telefonice, care urmează a fi rezolvată în timpul apropiat.

„Cum ne vom integra politic, trebuie săne așezăm și să discutăm. Noi suntem gata să ieșim din această situație. Suntem pregătiți să acordăm garanții, suntem gata să vă oferim autonomie, dar cum să facem asta, trebuie să decidem în rezultatul discuțiilor. Nimeni nu va decide asta pentru noi, stimați prieteni din stânga Nistrului. Nimeni. Nici americanii, nici rușii, nici europenii, nimeni. Noi trebuie să ne așezăm la masa negocierilor, să recunoaștem că viitorul nostru este împreună, pentru că nu va exista independența acestei regiuni, înțelegeți cu toții. Singura soluție este să fim împreună. Haideți să ne așezăm și să decidem”, a conchis el.