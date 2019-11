„Împreună am sărbătorit Ziua unității naționale – o sărbătoare națională importantă în Federația Rusă, partenerul strategic al Republicii Moldova”, a mai adăugat Dodon. Amintim că săptămâna trecută, pe data de 29 octombrie, Igor Dodon s-a întâlnit cu liderul separatist Vadim Krasnoselski, la reședința prezidențială din Holercani unde au discutat mai multe subiecte de pe agenda de negocieri a diferendului transnistrean.

„Pe teritoriul cetății am avut o discuție informală cu liderul administrației transnistrene, Vadim Krasnoselski. Totodată, soțiile noastre au făcut cunoștință”, notează Dodon pe pagina sa de Facebook.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 4 Noiembrie 2019, ora: 13:07

Doi soti au devenit primari in orase diferite. Barbatul in orasul Rascani, iar femeia, la Drochia. Ambii au candidat din partea "Partidului Nostru". Astfel, in orasul Drochia, Nina Cereteu a castigat din primul tur si a obtinut 63,83 %. Iar sotul ei, Victor Bogatico, a invins din al...