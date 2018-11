Dodon îi șantajează pe moldoveni: Dacă după alegeri rămâne aceeași guvernare vom impune interdicții și mai dure!

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Un nou studiu a dmonstrat că asimetria dintre cele două părţi ale feţei creşte odată cu vârsta. Descoperirea are implicaţii importante pentru rejuvenarea facială şi procedurile de reconstrucţie.

Red Union Fenosa anunță că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

Hotelul The Muraka din Maldive, vva inaugura în luba noiembrie prima vilă subacvatică din lume, oferă vizitatorilor săi ocazia să doarmă “printre rechini”.

Adrian Dulgher, tânărul milionar de 32 de ani, de origine moldoveană, stabilit în Marea Britanie, apreciază schimbările care se produc în ultimul timp în ţara noastră. Dulgher administrează mai multe afaceri în Londra și spune că are relații de business și...

In final Dodon a anunțat intenția de a declarara anului 2019 – Anul Republicii Moldova în Federația Rusă, iar 2020 – Anul Federației Ruse în Republica Moldova.

În cadrul aceleași conferințe de presă Dodon a promis „Începând cu 1 ianuarie 2019, vor fi anulate taxele vamale la exportul către Rusia a următoarelor produse moldovenești: legume, fructe (mere, cireșe, prune, nectarine și etc), conserve de fructe și legume și produse vitivinicole. Pentru o perioadă de șase luni”. Dodon nu a explica de ce este legat termenul de 6 luni. Cel mai probabil Regimul de la Kremlin folosește aceste promisiuni în scop electoral pentru a-și promova agenții de influență de Chișinău în viitoarea campanie electorală.

Vorbind despre mult promisa amnistie din partea autorităților rusești a cetățenilor Republicii Moldova care au încălcat regimul de ședere in Federația Rusă, Dodon a declarat că „Vom lua noi măsuri privind amnistia”. Dodon nu a precizat la cine s-a referit când a declarat că „noi vom lua măsuri”. În lipsa unor clarificări plauzibile, devine tot mai clară complicitatea lui Dodon cu autoritățile ruse la impunerea acestor interdicții.

