Dodon îi întreabă pe Sandu și Năstase: pe cine vreți să aduceți procuror? Din România, din Rusia, din SUA ori din Frankfurt?

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Parcă nici nu îmi vine să cred cum au evoluat conflictele de limbă de pe acest pământ, numit astăzi Republica Moldova (și înregistrat în ultimul secol sub alte trei denumiri).

La 19 aprilie 1849, stil vechi (1 mai 1849, stil nou), are loc semnarea convenţiei ruso-turce de la Balta-Liman, nu departe de Istanbul, care consfinţeşte pe plan diplomatic internaţional înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 din Moldova şi Valahia.

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Combinatul de panificaţie „Franzeluţa” S.A. are undă verde la fabricarea produselor pascale – aceasta după ce joi, 18 aprilie, Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, împreună cu un sobor de preoţi, a...

Constituția Republicii Moldova nu reglementează explicit organizarea sistemului electoral, însă potrivit standardelor internaționale în materie electorală, asemenea reforme pot fi operate cu cel puțin un an înainte de alegeri. De această părere este fostul...

Dodon a fost deranjat și de faptul că PAS și PPDA intenționează să demită șefii mai multor instituții de stat, inclusiv procurorul general și se întreabă dacă nu cumva se urmărește numirea unui procuror docil oligarhilor condamnați Victor și Viorel Țopa, care au fugit de justiție la Frankfurt. ”Atunci când vrei să dai jos pe cineva din funcție, pentru că în mare măsură, din ceea ce am văzut din propunerile celor de dreapta că ei vor să dea jos pe cutare, cutare, cutare. Bine, dar vreți să-i dați jos și pe cine să puneți, cum mergem mai departe? Vreți să-i dați jos pe cei influențați de un partid și să-i puneți pe ai voștri? Sau, am mai auzit și altceva, că vor să aducă străini. De unde, din România, din Rusia, din Statele Unite sau din Frankfurt poate cineva vrea să vină aici procuror? Spuneți oamenilor”, i-a îndemnat Dodon pe Sandu și Năstase.

