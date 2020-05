Dodon își PIERDE CONTROLUL și AMENINȚĂ Curtea Constituțională! Președintele sugerează că aceștea uzurpează puterea alianței PSRM-PDM

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Alesia Cobasnian, o fetiță de 12 ani din Constanța, postase pe o rețea de socializare la 1 decembrie 2018, cu prilejul celor 100 de ani ai României, un desen al său în care e reprezentat un ochi foarte frumos, sub el se prelinge o Lacrimă tricoloră.

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății acestora? Cum vor trebui adaptate marile orașe la nevoile unor locuitori obligați să respecte...

„În cazul dacă datoria restantă și/sau dobânzile la datoria restantă pentru oricare din obligațiile Părții Moldovei pentru împrumuturile de stat oferite de către Partea Rusă sau PENTRU CREDITELE ACORDATE, CU ACORDUL PĂRȚII MOLDOVEI, DE CĂTRE BĂNCILE RUSEȘTI DEBITORILOR MOLDOVENI și asigurate cu garanții de stat ale Federației Ruse sau asigurate de către societatea pe acțiuni „Agenția rusă pentru asigurarea creditelor de export și investiții”, nu sunt rambursate în termen de 180 de zile calendaristice de la data apariției restanțelor, Partea Rusă are dreptul să consolideze întreaga sumă a datoriei restante conform prezentului Acord, inclusiv suma principală, dobânda pentru împrumut și dobânzile pentru datoria restantă (în continuare – datoria consolidată) și să declare datoria consolidată către plata urgentă. Dobânzile, indicate în punctul 1 din prezentul articol se calculează la datoria consolidată, începând cu data apariției datoriei consolidate pînă la data rambursării complete a acesteia inclusiv (în continuare – dobânda la datoria consolidată)”.

Anterior, reprezentanții opoziției au menționat că R. Moldova are nevoie de bani, doar că aceștia nu trebuie să fie împrumutați în condiții neclare. Astfel, mai multe partide parlamentare au contestat la CC unele prevederi din Acordul de împrumut cu Federația Rusă, inclusiv ce țin de articolul 7.2.

„În ceea ce ține de CC, am venit cu un apel către oponenții politici. Haideți să dăm dovadă de înțelegere, lăsăm dezbaterile. Eu vin cu un mesaj de conciliere. Noi lucrurile acestea le facem pentru oameni, nu să se îmbogățească cineva. Sper foarte mult să nu ajungem în situația de anul trecut, când Parlamentul a declarat că unele instituții de stat sunt capturate politic și e vorba de uzurparea puterii în stat. Oamenii mă întreabă: este Parlament, este majoritate parlamentară stabilă, este premier, este președinte, este spicher, se aprobă legi, iar câteva persoane din CC blochează legile una după alta. Ce trebuie să facă oamenii? Ce trebuie să facă clasa politică? Ce trebuie să facă Parlamentul? Noi răspuns la această întrebare astăzi nu vom da. Sper că vor fi luate în calcul toate părerile și vor fi luate decizii în interesul cetățenilor”, a avertizat Dodon.

În acest context, președintele Dodon sugerează că am putea ajunge în situația de anul trecut, când Parlamentulu R. Moldova a adoptat Declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului R. Moldova.

„Nu vreau să vin cu mesaje critice sau dure la adresa CC. Vreau să vedem care va fi decizia pe data de 7 mai, după care ne vom expune. Evident că ceea ce au făcut ei cu demiterea președintelui CC… Am convocat Consiliul societății civile pe lângă președinte și experți, foști președinți ai CC. Ei spun că este o aberație totală”, a declarat Dodon.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin....

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)