Dodon îngenunchează din nou în fața lui Putin: „Nimeni nu va izbuti să contrapună popoarele noastre”

Șeful statului a transmis un mesaj de felicitare președintelui Rusiei, cu ocazia împlinirii a 26 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între R. Moldova și Federația Rusă.



În textul mesajului, Dodon spune că Moldova și Rusia au ținut piept împreună expansiunii unor state agresoare, atât din Est, cât și din Vest și că poporul moldovenesc nu va da nicicînd uitării toate acele fapte bune pe care le-a făcut și continuă să le mai facă Rusia.

Stimate Domnule Președinte,





Cu ocazia aniversării a 26 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Federația Rusă, am bucuria să Vă adresez cele mai calde și cordiale felicitări.

Istoria relațiilor dintre țările și popoarele noastre cuprinde, însă, o perioadă mult mai lungă. Ne leagă credința ortodoxă unică, o istorie comună de mai multe secole, ani de luptă și făurire în comun.

Împreună, am ținut piept expansiunii unor state agresoare, atât din Est, cât și din Vest. Împreună, am învins fascismul în Marele Război pentru Apărarea Patriei. Or, poporul moldovenesc nu va da nicicînd uitării toate acele fapte bune pe care le-a făcut și continuă să le mai facă Rusia.

Sînt însă nevoit să recunosc, cu mare părere de rău, că, astăzi, relațiile dintre țările noastre nu sînt unele dintre cele mai bune. Anumite forțe din țara noastră și din afara ei doresc să compromită relațiile dintre Moldova și Rusia. Cred însă că bunul simț, cu siguranță, va triumfa și nimeni nu va izbuti să contrapună popoarele noastre.

Mai avem de făcut foarte multe lucruri pe calea comună a cooperării și făuririi. Am convingerea că statele noastre au nu numai un trecut glorios, ci și un viitor plin de demnitate.

Timpul.md