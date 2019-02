Dodon, invitat la Munchen să prezinte planul pe Transnistria. Guvernul refuză să participe

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Codul penal al R. Moldova are pedepse clare pentru cei care sunt găsiți vinovați de rapirea sau privare de libertate a altor persoane.

Guvernarea are un plan amplu de investiţii, care vor permite modernizarea Căilor Ferate din Moldova. În opinia liderului PDM, Vlad Plahotniuc, acest lucru va crea condiţi mai bune pentru angajaţi.

În acest an, Conferinţa de securitate de la Munchen va avea loc între 15 şi 17 februarie, la ea fiind aşteptaţi să participe aproape 100 de miniştri şi 40 de şefi de stat sau de guvern.

Totodată, MAEIE amintește, în acest context, că forma de guvernământ a Republicii Moldova este republică parlamentară. Astfel, potrivit Constituției acest fapt presupune că deciziile cardinale ale statului, în particular, vizând politica externă și reglementarea conflictului transnistrean, țin de competența Guvernului și a Parlamentului. „În consecință, președintelui țării îi revin sarcini preponderent simbolice pe aceste segmente”, se menționează în textul remis.

„Conform unor informații neoficiale, o invitație de participare la eveniment a fost expediată direct, evitând canalele diplomatice, Președintelui Igor Dodon. În aceste condiții, având în vedere viziunile diferite privind transpunerea în practică a obiectivelor politicii externe a Guvernului Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește dosarul transnistrean, pe de o parte, și a Președinției, pe de altă parte, și pentru a evita extrapolarea acestora pe unele platforme internaționale, Cabinetul de miniștri a decis că nu va participa în acest an la Conferinţa de Securitate de la Munchen”, se menționează în răspunsul remis Deschide.MD.

Președintele Igor Dodon a anunțat în cadrul unei emisiuni televizate că va participa la Conferința de Securitate de la Munchen în perioada 15-17 februarie. Invitația adresată lui Igor Dodon vine pe fondul a doi ani de izolare a acestuia în plan internațional. Tradițional, la această conferință, din partea Republicii Moldova participă prim-ministrul asistat de ministrul de Externe. Solicitat de site-ul Deschide.MD, MAEIE a anunțat că Guvernul Republicii Moldova nu va participa în acest an la Conferința de la Munchen.

