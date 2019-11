Dodon: Ion Chicu este o candidatură potrivită pentru a ocupa funcția de prim-ministru

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

​​Klaus Iohannis și staff-ul său de campanie au transmis clar că prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorală nici în cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masă invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dăncilă, dar spune că "o confruntare...

„Chicu Ion este o candidatură potrivită, ca și mulți alți din echipa prezidențială. Am mulți consilieri buni și dați să recunoaștem că în ultimul timp mi-a reușit să creez un nucleu puternic de profesioniști în echipa mea. Consilieri în domeniul social, economic, juridic, băieți foarte puternici, tineri, inspirați care vor să facă față provocărilor care sunt la moment. Sunt convins că fiecare dintre ei sunt foarte buni. Pe politica externă, uitați-vă, domnul Aurel Ciocoi, fost ambasador în Germania, China, Statele Unite. Foarte bun specialist”, a declarat el.

Întrebat dacă negocierile cu blocul ACUM cu privire la formarea unei noi coaliții nu vor da rezultate și președintele va recurge la desemnarea unui candidat la funcția de șef al Executivului și această persoană ar fi Ion Chicu, Dodon a spus că are mulți profesioniști în echipa prezidențială.

Igor Dodon susține că consilierul său, ex-ministru al Finanțelor, Ion Chicu, este o persoană potrivită pentru a ocupa funcția de premier. Declarația a fost făcută de șeful statului în cadrul emisiunii Moldova in Direct de la postul public de televiziune.

