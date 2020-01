Dodon l-a chemat pe premierul Chicu la Președinție pentru a-i dicta „inițiativele prezidențiale” ce urmează a fi implementate în anul electoral 2020

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Vânzarea de marijuana în scop recreativ a devenit legală, începând din prima zi a noului an, în statul american Illinois.

Anul 2020 este nu doar inceputul unui nou deceniu ci si a unei noi ere astrologice. Asa cum se intampla cu orice proces ce implica o nastere, anul va implica si anumite dureri “de facere” pentru a introduce o noua viata in actiune. Anul 2020 este ca o rascruce intre felul in care a...

La mai bine de un an după ce Google și Apple au introdus mecanisme prin care să vezi cât stai pe telefon, probabil că încă nu le folosești. Dacă crezi că stai prea mult pe telefon, poate ar trebui să faci ceva mai drastic.

Pentru Liviu Dragnea, noul an ar putea avea semne bune. Fostul lider al PSD are o speranță să iasă din spatele gratiilor iar acest lucru ar urma să se întâmple în scurt timp

Menționăm că în R. Moldova vor avea loc alegeri prezidențiale în toamna anului 2020, iar Guvernul Chicu, învestit în luna noiembrie 2019 cu voturile socialiștilor și democraților, este format aproape în întregime din foștii consilieri ai lui Igor Dodon. De altfel, programul de activitate al Guvernului Chicu, prezentat în Parlament, viza perioada de până la alegerile prezidențiale, iar analiștii politici au avansat ideea că acest Executiv are menirea de a-i asigura lui Dodon încă un mandat de șef al statului.

„În special, am abordat subiectul repartizării, începând cu data de 2 ianuarie, a ajutorului social și a compensațiilor unice în valoare de 700 de lei, pensionarilor și persoanelor social-vulnerabile. De asemenea, am discutat despre lansarea licitațiilor pentru reparația a peste 300 km de drum, lucrări care urmează să înceapă în primăvară. Un subiect aparte ce urmează a fi lansat în următoarele săptămâni se referă la mai multe acțiuni și inițiative prezidențiale menite să îmbunătățească calitatea vieții populației din mediul rural”, a raportat Dodon pe Facebook despre întâlnirea avută cu Ion Chicu.

