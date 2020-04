Dodon nu se poate opri din mințit / Sistemul medical din Moldova NU ARE 50 mii de cadre așa cum afirmă „șeful” statului

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 12:10

„Cat se cheltuie acolo pentru o zi de internare? 7000 lei? Glamurneniko. (Am sters numele pentru ca odata am postat o picuratoare improvizata dintr-o butylka legata cu bint dintr-un spital pentru copii si in 5 min a tabarat conducerea spitalului peste fata ceea si au terorizat-o cat a stat...