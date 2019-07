Dodon PLANIFICĂ să DEMITĂ Guvernul Sandu / Cum ar putea blocul ACUM dejuca acest plan (PRESA)

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Un adolescent din Adelaide, care a hackuit Apple cu două ocazii separate cu speranța că va primi o ofertă de job din partea companiei, a fost scutit de condamnare de către un tribunal. Băiatul, care are în prezent 17 ani, a hackuit mai întâi sistemul de calculatoare...

De aceea, dacă vrea să-și spele păcatul cârdășiei cu Putin și să implementeze reforme europene, „ACUM” trebuie să se întindă cât e plapuma. Guvernul Maiei Sandu nu are nicio șansă să-și atingă obiectivele anunțatefără o cooperare cu opoziția democrată. Mai devreme sau mai târziu, PSRM și Putin din spatele socialiștilor, când se vor vedea cu sacii în căruță, îi vor pune ștreangul de gât, politicește vorbind, desigur. Kremlinul nu are nevoie de europenizarea R. Moldova, oricâte iluzii ar avea Maia Sandu. Rușii vor să preia la Chișinău cele mai importante pârghii de control pentru a-l readuce pe orbita rusească.

„Fără Vlad Plahotniuc, PD are șansa salubrizării. Cum-necum, democrații, în ciuda greșelilor comise și a unei duplicități schizofrenice în politica internă și cea externă, nu s-au vândut rușilor. „ACUM”, oricât de bine intenționat susține că ar fi, nu are niciun drept să trateze democrații de sus. Tentativa sa de a dezoligarhiza statul cu susținerea „benzinăriei mafiote” ruse, vorba regretatului senator american, John McCain, se soldează cu o re-oligarhizare penibilă și bagă din nou R. Moldova în ghearele ursului.

Dacă în septembrie sau poate chiar mai devreme va dori să ceară socoteală partidelor de dreapta de la guvernare, așa cum amenințase, Dodon se va dovedi neputincios. Nu le va putea pune la respect de unul singur. Fără voturile PD împotriva Guvernului Maiei Sandu o moțiune de cenzură nu are sorți de izbândă, fapt inacceptabil pentru Moscova. Pentru a influența situația din R. Moldova, Moscova trebuie să facă din două una. Ori să rupă în două PD și să încorporeze deputații săi transfugi în PSRM. Ori să atragă opoziția de partea sa pentru a o folosi împotriva blocului „ACUM” în caz de forță majoră. PD este în prezent la mare căutare. Până una alta, doar socialiștii au înțeles că trebuie să profite de opoziția parlamentară și iau măsuri pentru a-și asigura sprijinul ei”, spune Bogatu.

