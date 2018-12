Dodon sfidează din nou Constituția și anunță ce va face PSRM deși Legea Supremă îl obligă să fie neutru

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 "Vladimir Zelensky a acordat un amplu interviu jurnalistului Dmitry Gordon, unde a recunoscut ca va candida pentru președinția Ucrainei in martie 2019. Potrivit sondajelor, Zelensky ocupă al doilea loc în...

Atunci când politiciana Marine Le Pen avea nevoie de bani pentru a-și finanța partidul său de extremă dreapta din Franța, o obscură bancă rusească a fost de acord să o ajute, transmite The Washington Post.

Curtea a relevat că în hotărârile menționate a statuat că, prin depunerea jurământului de către Președintele Republicii Moldova acesta își asumă un angajament juridic faţă de întreg poporul Republicii Moldova. Astfel, Președintele Republicii trebuie să facă dovada imparțialității şi neutralității sale politice. De asemenea, în Hotărârea nr. 24 din 27 iulie 2017 Curtea a subliniat că şeful statului joacă rolul unui arbitru, sau al unei puteri neutre, fiind detașat de partidele politice. Președintele este un element important al sistemului politic, dar acesta nu este un partizan al politicului. Prin urmare, Curtea a reținut că Președintele Republicii Moldova este obligat să acționeze în interesele întregii societăți, şi nu ale unei părţi a acesteia, ale unui grup sau partid politic. Din aceste considerente, Președintele Republicii Moldova nu poate fi membru al unui partid politic şi nu poate promova sub nici o formă interesele unui partid politic.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)