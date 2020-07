Dodon: Veaceslav Platon ar avea „întâlniri secrete” cu deputații PRO Moldova

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Pluto din Capricorn face opozitie cu soarele, in mijlocul saptamanii, in mijlocul lunii. Un moment de maxima intensitate de lupta sau fugi, de schimba sau plangi. Esti gata de o abordare cu totul noua? Ai multe planete de partea ta, poti face progrese excelente.

Sănătate 14 Iulie 2020, ora: 10:08

Multi oameni sunt preocupati de modul in care ar putea scapa de pungile de sub ochi. Femeile, in special, cheltuie bani si timp pentru a putea ascunde aceste „imperfectiuni”, fara sa se intrebe cum de le-au capatat. Pentru ca exista intotdeauna o cauza a pungilor de sub ochi si,...