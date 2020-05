Dodon vine cu o nouă declarație de „oleacă președinte”: „Dacă nu vor muri de COVID-19, oamenii vor muri de foame”

„Am propus domnului prim-ministru să facem mai repede. Sectorul medical spune că restricții mai dure, dar eu mereu am spus că dacă nu vom muri oamenii de COVID-19, vor muri de foame . Că stau acasă și nu lucrează. În raioane sunt puțini oameni. Piețele sunt mici. Aș merge pe etape: prima etapă să mergem cu toate satele și centrele raionale mici. Am putea să deschidem chiar din acest week-end, apoi satele și centrele raionale mai mici, iar în ultima etapă orașele mari”, a declarat președintele.

Timpul Liber 8 Mai 2020, ora: 14:27

Daca esti in cautare de nume de baieti la moda in 2020, acest articol este pentru tine. Vei afla care sunt numele de baieti la moda in 2020, in diverse tari ale lumii.