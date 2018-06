Dodon vorbește în premieră despre centura sa de mii de euro: „Nu îmi voi permite ca să plătesc acești bani pentru o curea. Costumul meu costă 500-600 de dolari”

Președintele Igor Dodon a declarat că este gata să se despartă de centura, despre care internauții au scris că este din seria Stefano Ricci și care ar costa 1.895 de lire sterline sau aproximativ 2.250 de euro. Șeful statului a spus că este dispus să-i ofere cadou această curea, cu autograful său, celui care a plasat inițial această știre, scrie moldova.org.

Astfel, Igor Dodon a negat, în cadrul „Liniei Directe” cu cetățenii din rețeaua de socializare „Odnoklassniki”, că centura cu care s-a afișat la Festivalul Mierii și Căpșunelor de la Sadova ar fi una scumpă. Mai mult, el a spus că este gata să plătească 500-600 de dolari pentru un costum, dar nicidecum pentru o curea.

Potrivit lui, astfel de informații vin din partea oponenților săi.





„Criticii mei au căutat să vadă cât i-am plătit lui Kirkorov, apoi de unde am luat scena pentru acest festival, ca în sfârșit să se agațe de centura mea. Când am venit acasă chiar m-am uitat la centură să văd din ce piele este făcută. Va fi o categorie de cetățeni, care ne va critica pentru orice am face noi”, a spus acesta.

„Eu niciodată nu mi-am permis și nu îmi voi permite ca să plătesc acești bani pentru o curea. Iată costum meu costă costă 500-600 dolari, de ce să dau pentru o centură de cinci ori mai mult?”, s-a întrebat Igor Dodon.

Președintele nu a dezvăluit totuși de unde are centura, dar a spus că cel care a lansat această informație poate s-o scoată la licitație, cu autograful președintelui, iar banii să fie oferiți unei familii sărace.

În final, el a recunoscut că după difuzarea informațiilor despre centura președintelui, a fost sunat de mama sa: „ M-a sunat mama și m-a întrebat ce curea am eu”.

Anterior, internauții și presa au scris că centura purtată de Igor Dodon este un obiect făcut de către un producător italian din clasa premium, ai cărui clienți sunt oligarhi din Rusia sau miliardari din Orientul Mijlociu. Pe site-urile de profil o centură similară celei purtate de Igor Dodon ar costa aproximativ 2.200 de euro.

Sursa: moldova.org