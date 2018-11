Dodon vrea ca R. Moldova să se ÎMPRUMUTE cu un miliard de la PUTIN

Trei candidați au șansele cele mai mari s-o înlocuiasca începand cu luna decembrie pe actualul cancelar german Angela Merkel în funcția de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU). Este vorba despre Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz și Jens Spahn.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Facebook a transmis luni că a decis să retragă anunţul antiimigraţie promovat de Partidul Republican american în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, reţeaua de socializare motivând că acest anunţ are un 'conţinut senzaţionalist' care excede politicile de...

Horoscop 7 noiembrie 2018. Ziua de azi se află sub culorile optimismului pentru această zodie care poate încasa foarte mulți bani.

FIFA se pregateste sa produca o schimbare uriasa in fotbal. Mondialul se va extinde de la 32 de echipe la 48.

De asemenea, președintele spune că în cadrul vizitei a reușit să obțină anularea pentru jumătate de an a taxelor vamale pentru exportul mai multor produse agricole către Federația Rusă. Taxele vor fi anulate în perioada 1 ianuarie - 1 iulie. Potrivit șefului statului, taxele vor fi anulate în primul rând pentru mere, struguri de masă, caise, cireșe, vișine, de asemenea, pentru conserve și vinuri. „Noi evaluăm că sumar, în total, producătorii autohtoni vor obține suplimentar de la scoaterea acestor taxe, dacă se păstrează volumele de export de anul trecut, cel puțin 350 de milioane de lei pe care vor putea să-i reinvestească aici”, spune șeful statului.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)