Doi copii nu vor fi instituționalizați după ce familia a fost ajutată de compania AVIA-INVEST

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Cancelarul german Angela Merkel se întâlneşte sâmbătă, la Moscova, cu preşedintele rus Vladimir Putin, în contextul amplificării tensiunilor în Orientul Mijlociu şi în alte regiuni, a anunţat luni Guvernul german, relatează The Associated Press.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Amintim că AVIA-INVEST le-a făcut, recent, mai calde și mai fericite sărbătorile de iarnă celor șase copii de la Casa de Copii de Tip Familial din Basarabeasca și unei mame solitare cu patru fetițe, dintre care una bolnavă de cancer. Și în aceste cazuri concesionarul Aeroportului Internațional Chișinău a făcut donații devenind complicele prezentatoarei Lilu și a Asociației „CCF Moldova”. Mamei solitare, AVIA-INVEST i-a făcut o donație financiară pentru tratament. Acum un an, femeia rămăsese pe drumuri după ce soțul ei și-a pierdut viața în condiții suspecte și după care rudele au alungat-o din casa în care locuise zece ani. Tot din donația AVIA-INVEST au fost cumpărate dulciuri și cadouri pentru cele patru fetițe pe care le educă mama bolnavă. La fel, acestei familii le-au fost cumpărați peleți, pentru ca să le fie iarna mai caldă în casa în care locuiesc acum.

