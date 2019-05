Doi ofițeri GRU au fost condamnați în Muntenegru pentru pregătirea unei lovituri de stat

O instanță din Muntenegru a condamnat în lipsa doi ruși, ofițeri ai serviciilor de informații militare ruse GRU, la 15 și 12 ani de închisoare pentru pregătirea unei lovituri de stat în Muntenegru. În dosarul ”tentativa de lovitura de stat” au mai primit condamnări și alți 14 inculpați, inclusiv liderii ”Frontului Democrat”, mișcare politica care s-au opus intrării țării în NATO, relateaza BBC.



Potrivit procurorilor, lovitura de stat urma să aibă loc în data de 16 octombrie 2016, în ziua alegerilor parlamentare din Muntenegru. Doi cetateni ruși – Eduard Șișmakov și Vladimir Popov (după alte surse – Moiseev) – au fost recunoscuți ca organizatori ai complotului. Autoritățile muntenegrene îi consideră ofiteri ai GRU, serviciul secret al armatei ruse.

Șișmakov a fost condamnat în lipsa la 15 ani de închisoare, Popov-Moiseev – la 12 ani. Cei doi lideri ai ”Frontului Democrat”, Andria Mandic și Milan Knezevic, au fost condamnați la cinci ani fiecare.

Potrivit Procuraturii Muntenegrului, scopul loviturii de stat a fost acela de a împiedica intrarea țării în NATO.

Amintim ca, la alegerile din 2016 a câștigat partidul liderului muntenegrean Milo Djukanovic și aliații săi, iar în vara anului urmator țara urma să devină membră a Alianței Nord-Atlantice.

La baza acuzarii s-a aflat depoziția naționalistului sârb Alexander Singelić, care a descris în detaliu cum cei doi rusi i-au dat bani pentru a organiza lovitura de stat. Totusi, cu puțin înainte de pronunțarea verdictului, Singelić a renunțat în mod neașteptat la marturia sa.

Cine sunt acești oameni?

Edward Șișmakov (inițial a figurat in dosar sub numele de Șirokov)

Persoana cu acest nume (în postul de „asistent al atașatului militar”) a fost înscrisa pe lista angajaților ambasadei ruse din Varșovia. Muntenegru îl consideră pe Șișmakov ofiter al serviciilor speciale rusești.

Vladimir Popov

Bellingcat și The Insider susțin că numele real al rusului este Vladimir Moiseev. Potrivit investigatorilor și el este angajat al GRU. Este vecin cu Alexander Mișkin (cunoscut și sub numele de Alexander Petrov) suspectat ca i-ar fi otrăvit pe Serghei Skripal și fiica sa in Salisbury.

Alexander Singelić

Cetățean sârb, fost luptator în Donbas de partea separatistilor „DNR”, a fost martorul-cheie al procuraturii. Inițial a marturisit că rușii l-au angajat să organizeze lovitura de stat, dar în martie 2019 și-a retractat depozitia.

Potrivit procuraturii, Șișmakov și Popov-Moiseev i-au plătit lui Singelić suma de 200.000 de euro pentru arme si recrutarea a până la 500 de persoane. În mărturia inițială, Singelić a recunoscut că, în septembrie 2016, s-a aflat la Moscova, unde s-a întâlnit cu „naționaliștii ruși” care s-au prezentat ca „Edward Șirokov” și „Vladimir Popov”.

Potrivit sarbului, ei i-au dat clar de inteles că erau membri ai serviciilor speciale și i-au oferit următorul plan:

La ora x, 500 de oameni trebuiau să se împarta în trei grupe: prima, in uniforme de politie avea ca sarcina sa ocupe parlamentul; al doilea grup urma să se amestece cu membrii opoziției pentru a organiza proteste de strada; iar al treilea să atace politia. Startul loviturii de stat urma sa fie dat de cel de-al doilea grup, care trebuia să inițieze revolta de strada. Se spera ca astfel opoziția pro-sârbă și pro-rusă vor rasturna puterea în țară și astfel sa împiedice planurile de aderare la NATO.

Rechizitoriul continea si fotografii efectuate de serviciile secrete, care au surprins întâlnirea lui Șișmakov și Singelić într-un parc din capitala Serbiei, precum și transcrierile discuțiilor și corespondența acuzatului.

După ce Muntenegru a anunțat oficial despre reținerea grupului de persoane care pregăteau o lovitură de stat, premierul și actualul președinte sârb Alexander Vucic a confirmat această informație. El a spus că deținuții și-au coordonat acțiunile cu străinii.

Tot atunci, potrivit ziarului rus Kommersant, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a efectuat de urgenta un zbor la Belgrad. Presa a relatat că vizita sa avea legatura cu expulzarea de catre Serbia a unui numar de cetateni rusi, suspectati de participarea la pregătirea acțiunilor din Muntenegru.

Ulterior, ziarul The Guardian, citând surse din Serbia, a scris că Patrușev, aparent, și-a cerut scuze în fața părții sârbe pentru „operațiunea” care chipurile nu ar fi fost sanctionata de Kremlin.