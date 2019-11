Doi polițiști de patrulare sunt cercetați pentru corupere pasivă. Ar fi pretins prin extorcare 150 de euro

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

În urma desfășurării perchezițiilor la biroul inspectorilor de patrulare, au fost depistate și ridicate două alcooltesturi cu rezultatele de 0,48 mg/l și respectiv, 0,78 mg/l fără a fi indicate datele de identificare a persoanelor, care au fost supuse testării alcoolscopice, precum și mijloace bănești nejustificate în sumă de 75 de euro.

Doi polițiști ai Inspectoratului Național de Patrulare din raionul Drochia sunt cercetați de către ofițerii Direcţiei generale teritoriale Nord a CNA, într-un dosar de corupere pasivă. Aceștia, prin extorcare, ar fi cerut și primit, de la denunțător, suma de 150 de euro sub pretextul nedocumentării stării sale de ebrietate, în timpul conducerii mijlocului de transport.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)