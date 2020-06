Doi tineri din Moldova au creat topul celor mai leneși deputați din Parlamentul Republicii Moldova

Constantin și Andrei sunt doi tineri din Moldova care au locuit în Suedia și au rămas uimiți cât de ineficienți pot fi unii deputați din Parlamentul Republicii Moldova.

„De curiozitate, am extras datele despre activitatea deputaților RM și am rămas șocat: trei deputați nu au fost autorii niciunei legi, iar 20 dintre ei au fost autorii a maximum cinci legi într-un an jumate, dintre care aproape niciuna cu statut de «Adoptare» sau «Adoptat».

Eu cred că e extrem de grav, dacă calculăm astfel cât de ineficienți sunt unii deputați, ce salariu iau și implicit prejudiciul.

Frustrarea față de conducerea Moldovei m-a făcut să stau, voluntar/pro bono până la patru noaptea să codez, să creez și să răspândesc mesajul despre cei mai leneși deputați din Parlamentul RM. Proiectul l-am creat împreună cu un prieten din Suedia, Andrei. Eu am locuit în Suedia timp de șapte ani și recent am revenit acasă pentru o perioadă. Nu pot să-mi văd doar de interesul meu îngust, când în jur arde”, spune Constantin.

Tinerii au creat și o pagină de Facebook unde publică actualizări: Deputatul Leneș Moldova.

Vezi mai jos topul celor 12 deputați care sunt leneși potrivit datelor de pe parlament.md.



