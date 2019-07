Domnica Manole pune la îndoiala obiectivitate procedurii de selectare a judecătorilor la Curtea Constituțională

Începând cu ziua de ieri, până la acest moment, dumneavoastră așteptați reacția mea. Conștientizez datoria mea să exprim opinia și să răspund la zeci și sute de mesaje primite în privat și public.



Nu am primit nicio explicație despre motivul excluderii mele din concursul desfășurat de către Guvernul RM. Din câte înțeleg, o oarecare motivare va exista, doar că ea va apărea după excluderea din concurs și va fi formulată în baza spiritelor adunate din spațiul public. Aceasta reiese din faptul că unii membri ai Comisiei pentru desfășurarea concursului la Guvern, ieri, chemau cetățeni să scoată ”schelete din dulapul meu”. Se pare că nu aveau temei legal în baza CV-lui meu pentru a mă exclude, dar aveau nevoie să atragă o umbră negativă asupra reputației mele, iar în acest temei să explice excluderea din concurs. Probabil, astfel, le-ar fi fost mai ușor să-și îndeplinească rolul pe care îl are această Comisie. Deși credeam ferm că, concursul se va baza pe principii de legalitate, echitate, egalitate de șanse și transparență.

În cadrul concursul de aseară, la Parlament, mi-a fost adresată întrebarea, de ce am aplicat la toate trei concursuri - la CSM, Guvern și Parlament. E bună întrebarea. Am răspuns că am sperat la una din șanse. Am spus onest. Și acum voi dezvolta răspunsul la această întrebare.

Cele trei concursuri se desfășoară diferit. În afară de condițiile prevăzute expres de lege, la momentul depunerii actelor, nu am cunoscut prea multe despre regulile și criteriile după care se va desfășura fiecare concurs. Legea nu îmi interzice să aplic la toate trei concursuri, iar necunoscând exhaustiv regulile și criteriile de selecție, era aproape imposibil să mă focusez pe o singură alegere. Sunt convinsă, cu aceasta s-au confruntat toți contracandidații. Respectiv, pentru a nu omite termenele, am aplicat la concurs în toate trei locuri.

În ceea ce privește alegerea celor doi judecători la Parlament. Respect această decizie. Consider că fiecare dintre contracandidații mei sunt înzestrați cu calități profesionale și personale . Dar, totuși, după concurs, simt senzația neplăcută a lipsei de nepărtinire și egalitate de șanse. Sunt convinsă că se putea mai bine și anume aceasta am așteptat împreună, întreaga societate.

Voi merge la concurs și la Consiliul Superior al Magistraturii. De către acest organ am fost eliberată din funcția de judecător în mod abuziv și ilegal. În baza acordului CSM am fost hârțuită în dosarul penal. Crede cineva că eu am vreo șansă la CSM? Nici eu nu cred. Dar înțeleg că pot contribui, consecvent luptei mele de trei ani, la îmbunătățirea situației în domeniul, căruia mi-am dedicat viața profesională. La cererea mea concursul a fost amânat pentru a oferi societății civile posibilitatea să prezinte opinii pe marginea candidaților. Voi continua să insist pe abordarea principială și corectă de apreciere a candidaților. Exact, cum mi-am dorit să se întâmple la concursurile la Guvern și Parlament.

Dacă eliberarea mea din funcția de judecător, a cărei ilegalitate este evidentă și dovedită, este folosită drept îngrădire pentru accedere în funcția de judecător constituțional, dacă îmi sunt invocate hotărâri pronunțate de către CEDO, dar nu pătrunde nimeni în esență pentru a se convinge de lipsa vreunei culpe din partea mea, atunci, eu am tot dreptul moral să pun la îndoială alegerile pe care le faceți pentru funcțiile de judecători la Curtea Constituțională.

