Domnica Manole: „Se instaurează reguli la fel de nedemocratice, cum au fost si pe timpul regimului Plahotniuc”

Domnica Manole critica Guvernul pentru decizia de a o exclude din concursul pentru functia de judecator la CC. Fosta judecatoare sutine ca nu a primit nicio explicatie, iar scrisoarea pe care a primit-o de la Comisia de concurs a Guvernului pentru selectarea candidatilor la functia de judecator al Curtii Constitutionale a fost aceeasi pentru toti candidatii, fara sa fie indicate motivele clare.



Acesta este mesajul Domnicăi Manole pe pagina sa de facebook.

„Dragi concetateni!

Am primit acum scrisoare de la Comisia de concurs a Guvernului pentru selectarea candidatilor la functia de judecator al Curtii Constitutionale. Am fost anuntata cu o propozitie ca: ”Comisia a decis neadmiterea dumneavoastra la concursul pentru selectarea candidatilor la functia de judecator al Curtii Constitutionale din partea Guvernului din motivul neintrunirii cerintelor prevazute la pct.3 din Regulamentul cu privire la organizarea si desfasurarea concursului pentru selectarea candidatilor (...)”. Punctul 3 contine 7 cerinte, insa nu a fost indicat motivul concret pentru care am fost exclusa din concurs.

Acum, stam cu familia mea si privim aceasta scrisoare, si ne intrebam, ce valoare are lupta mea de trei ani? Eu nu am luptat pentru functii. Atunci, cand nimeni nu credea in lupta mea impotriva regimului, nici chiar unii membri din aceasta Comisie de concurs, care ma indemnau sa ma opresc si imi spuneau ca nu exista nicio sansa, eu am continuat. Nu aveam vre-un orizont in fata, nu stiam nici eu, nici voi, ca va veni o zi de 14 iunie, cand va cadea regimul. Dar eu nu m-am oprit. Am criticat dur regimul, am spus eu, prima, ca dosarul meu este politic, ca apoi, sa confirme aceasta organismele internationale, precum, ONU si APCE.

In fiecare zi din trei ani am trait oroarea nedreptatilor instantelor de judecata si ale procuraturilor. In timp ce domina frica peste tot, eu vorbeam: in emisiuni, in instante, la Adunarea Generala a Judecatorilor, in CSM, la Haga, in Strasbourg, oriunde am fost intrebata.

Mi-a fost sugerat sa nu urc pe scena vara trecuta in PMAN, ca sa nu-mi daunez dosarului, iar eu m-am urcat si am indemnat oamenii sa lupte pentru o justitie independenta. Va amintiti, cata sustinere am avut prin aplauzele oamenilor? Dupa ce am vorbit pe scena protestelor, mi s-a spus din nou ca nu trebuia sa fac asta. Iar eu am continuat lupta.

Pentru ce am luptat? Pentru ce am suportat umilinta excluderii din sistemul judecatoresc, presiunilor condamnarii cu executare? Pentru a fi umilita din nou, dupa schimbarea puterii? Nici nu v-ati obosit sa motivati excluderea mea din concurs. Sunteti juristi care vreti sa reformati sistemul judecatoresc, dar ne-ati raspuns tuturor candidatilor exclusi cu acelasi punct 3 din Regulament, fara a indica motivele concrete de excludere a fiecaruia. Ma intreb, In afara de Doamna Prim Ministru si Doamna Ministrul Justitiei, care sunt membrii de drept ai Comisiei, ceilalti membri - au fost oare verificati pe criteriile de reputatie?

Inca o intrebare. Daca ma considerati omul ”sistemului vechi”, de cand calculati inceputul ”sistemului vechi”, pentru ca eu am activat in functia de judecator din anul 1992, timp de 26 de ani? Haideti sa vedem legaturile dumneavoastra cu sistemul vechi! Nu ati fost unii dintre dvs numiti in functii de sistemul vechi? Altii, nu ati lucrat in grupuri de lucru cu Andrian Candu la reformele procuraturii? Unicul temei pentru care nu am fost restabilita in functie a fost cel, ca am vorbit cu presa despre cauza judiciara a lui Andrian Candu, fiind lipsita de o procedura legala pentru examinarea acestui fapt. Nu ati vrea sa-mi spuneti, cine dintre noi este legat cu ”sistemul vechi”?

Vin cu un indemn catre toti. Opriti-va sa instaurati regulile voastre, la fel de nedemocratice, cum au fost si pe timpul regimului Plahotniuc. Incetati sa instaurati control de grup, care nu se deosebeste cu nimic de ceea ce a fost. Nu vedeti ca fierbe rabdarea cetatenilor? Nu auziti indignarea profesionistilor in drept?

Repet cu insistenta ca mie nu imi trebuiesc functii. Dar nu pot privi indiferent fata de ceea ce se intampla: lipsa de echitate, egalitate de sanse, de transparenta, si aparitia unor grupuri de interese care maine-poimaine vor instaura reguli deloc mai bune, decat au fost in timpul regimului Plahotniuc Intrebam in perioada regimului Plahotniuc: daca in asa mod se procedeaza cu un judecator, cum se procedeaza cu un simplu cetatean? Va adresez aceeasi intrebare: daca procedati in asa mod cu mine si alti juristi de valoare din tara, cum veti proceda cu un cetatean simplu?

Cu respect,

Domnica Manole