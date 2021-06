Domnule Putin, succes. Băteți-vă joc de noi!

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Alianța pentru Unirea Românilor a deschis astăzi cel de-al doilea birou parlamentar al formațiunii, ce va avea rolul de a oferi consultanță tuturor cetățenilor care au nevoie de ajutor în relația cu statul român. Noul punct administrativ are sediul în orașul Cahul...

În cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o online, în urmă cu câteva zile, ambasadorul rus Valery Kuzmin s-a arătat deranjat de interceptările aeronavelor ruse de către avioanele NATO care participă la misiuni de misiuni de Poliție Aeriană Întărită sub comandă NATO....

Rusia are oamenii lor în instituții cheie la Chișinău, e destul să o priviți pe fătuca ceea de la reintegrare care e vicepremier , se vede de la o poștă că a fost parașutată în misiune de recunoaștere. Alții joacă mai inteligent și nu își dau arama pe față, își păstrează masca ca să poată vorbi de națiunea civică și să ne îndepărteze de România un pic mai soft, fără ca Rusia să cheltuie pre mulți bani.

Ca să fim mai clari: un oficial al statului rus, angajat al ministerului apărării, sfidează integritatea teritorială a Republicii Moldova și consideră țara noastră agresor într-un război pe care chiar Rusia l-a pornit . Problema aceasta o lăsăm pentru ministerul de externe care are și așa destule probleme, nu știe ce să facă cu nota de protest față de Ucraina care și-a plimbat spionii militari prin jurisdicția noastră.

Ce a urmat după urarea pe care experții de curte au numit-o mare realizare diplomatică? Rusia ne-a spus să nu blocăm Transnistria că va fi vai de noi , că ea va apăra interesele cetățenilor ruși din Transnistria și are cu ce să le apere, cu armata care stă acolo plus paramilitarii separatiști.

