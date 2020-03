Donație de 1 milion de lei! „Purcari Wineries Group” se solidarizează cu sistemul medical din R. Moldova

„Nu contează sumele, cifrele, sau denumirile de echipamente, ci viețile omenești. Știm că și pentru cele mai performante sisteme de medicină din lume ventilatoarele pentru această categorie de pacienți sunt un lux. De aceea, am decis să intervenim anume în această direcție. Ne rugăm Domnului să nu fie nevoie de ele. Dacă totuși vor fi utilizate, suntem siguri că vor salva multe vieți”, a declarat fondatorul fondatorul Purcari Wineries Group, Victor Bostan.

